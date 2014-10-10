В Госдуме просят уволить бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ просят уволить уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Причиной стали его «антинародные заявления» об «антисоциальном» характере программы поддержки молодежи, пишет газета «Известия».

Негативную оценку у депутатов-коммунистов вызвали высказывании Титова на крупном бизнес-форуме в отеле Ritz Carlton 8 октября. В частности, он назвал госпрограмму обеспечения молодежи жильем «антисоциальной» и «антиэкономической». Он также заявил, что молодежь может довольствоваться арендным жильем, а к старости государство может помогать людям в приобретении недвижимости.

На ближайшем фракционном собрании компартии в Госдуме планируется обсудить заявление Титова и подготовить обращение к президенту России с просьбой освободить его от должность федерального омбудсмена.

«Мы в ближайшее время обсудим обращение к руководству страны с просьбой снять Бориса Титова с должности. Государство понимает, что молодым семьям нужно помогать, закрепить их на земле, поскольку найти поддержку им больше негде, а Титов считает, что нужно, чтобы их «шатало по земле» в угоду бизнесу, думает о сиюминутных потребностях». - заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников.

Борис Титов занял должность уполномоченного по правам предпринимателей 22 июня 2012 года, став первым бизнес-омбудсменом в России. За время его работы крупнейшим событием для бизнес-сообщества стала амнистия для осужденных за экономические преступления летом 2013 года, когда на свободу вышли около 1 тыс. бизнесменов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.