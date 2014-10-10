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В Госдуме просят уволить бизнес-омбудсмена Бориса Титова

10 Октября 2014, 14:52 | В России

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ просят уволить уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Причиной стали его «антинародные заявления» об «антисоциальном» характере программы поддержки молодежи, пишет газета «Известия».

Негативную оценку у депутатов-коммунистов вызвали высказывании Титова на крупном бизнес-форуме в отеле Ritz Carlton 8 октября. В частности, он назвал госпрограмму обеспечения молодежи жильем «антисоциальной» и «антиэкономической». Он также заявил, что молодежь может довольствоваться арендным жильем, а к старости государство может помогать людям в приобретении недвижимости.

На ближайшем фракционном собрании компартии в Госдуме планируется обсудить заявление Титова и подготовить обращение к президенту России с просьбой освободить его от должность федерального омбудсмена.

«Мы в ближайшее время обсудим обращение к руководству страны с просьбой снять Бориса Титова с должности. Государство понимает, что молодым семьям нужно помогать, закрепить их на земле, поскольку найти поддержку им больше негде, а Титов считает, что нужно, чтобы их «шатало по земле» в угоду бизнесу, думает о сиюминутных потребностях». - заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников.

Борис Титов занял должность уполномоченного по правам предпринимателей 22 июня 2012 года, став первым бизнес-омбудсменом в России. За время его работы крупнейшим событием для бизнес-сообщества стала амнистия для осужденных за экономические преступления летом 2013 года, когда на свободу вышли около 1 тыс. бизнесменов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: госдума  жилье  Россия  бизнес-омбудсмен  молодещь  депутаты 



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