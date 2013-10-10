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Госдума предлагает штрафовать чиновников, мешающих работе в строительстве

10 Октября 2013, 13:38 | В России

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в КоАП со штрафами до 50 тысяч рублей для чиновников злоупотребляющих своими полномочиями и мешающих деятельности в сфере строительства и земельных отношений, следует из базы данных ГД.

Штрафовать будут за незаконный отказ в приеме документов и заявлении, за предъявление требовании к заявителю и документам, не предусмотренных законодательством РФ и за нарушение сроков осуществления полномочий.

Устанавливается штраф от 3 до 5 тысяч рублей (или предупреждение). За повторное нарушение предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Если должностное лицо уже было повторно оштрафовано за подобное нарушение, то очередной штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация.

Законопроект также устанавливает административную процедуру рассмотрения жалоб на такие нарушения. Введение специальной процедуры подачи и рассмотрения жалоб позволит в кратчайшие сроки реализовать на практике механизмы обжалования, создать системные и долгосрочные условия для выявления и устранения административных барьеров, что в конечном итоге положительно отразится на привлекательности экономики РФ для инвесторов, отмечалось ранее в релизе по итогам заседания профильной правительственной комиссии.

Эти поправки вносятся в закон о защите конкуренции, пишет РИА "Новости".


 

Автор: РИА "Новости"
Теги: штрафы 



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