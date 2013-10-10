Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Газпром получит право продавать промышленным потребителям газ по ценам ниже тарифов ФСТ
10 Октября 2013, 12:19 | В России
Минэнерго поддерживает идею продажи Газпромом газа промпредприятиям с дисконтом. Об этом 9 октября заявил глава министерства Александр НОВАК на пресс-конференции в РИА "Новости" в Москве.
Газпром получит право продавать промышленным потребителям газ по ценам ниже тарифов, утвержденных ФСТ. «Это одобрено Минэнерго, проект этого постановления уже лежит на столе у вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА. В настоящее время идет дискуссия, какой давать дисконт – 10 или 30% от цены ФСТ», - уточнил министр.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru.
Автор: Надежда Воронцова
Новости тематики
- Верховный суд ударил энергетиков их же током
- Президент ударил правительство током
- В 2014 году "Газпром" направил на газификацию 28,8 млрд рублей
- Газпром получит право продавать промышленным потребителям газ по ценам ниже тарифов ФСТ
- Минэнерго исключает возможность введения запрета на экспорт бензина из России
Новости раздела
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Страховщики смыкают ряды
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
Loading...