Газпром получит право продавать промышленным потребителям газ по ценам ниже тарифов ФСТ

Минэнерго поддерживает идею продажи Газпромом газа промпредприятиям с дисконтом. Об этом 9 октября заявил глава министерства Александр НОВАК на пресс-конференции в РИА "Новости" в Москве.

Газпром получит право продавать промышленным потребителям газ по ценам ниже тарифов, утвержденных ФСТ. «Это одобрено Минэнерго, проект этого постановления уже лежит на столе у вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА. В настоящее время идет дискуссия, какой давать дисконт – 10 или 30% от цены ФСТ», - уточнил министр.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru.