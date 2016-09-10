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Удивительно, но российские компании не жалуются на жизнь
Рекордная доля российских предприятий считает сложившуюся в промышленности ситуацию «нормальной». На фоне кризиса промышленность, вероятно, «стала довольствоваться малым», объясняет эксперт. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Несмотря на стагнацию в российской промышленности, рекордное количество предприятий считают, что у них все «нормально», пишет РБК. Индекс адаптации промышленности (доля предприятий, оценивающих свои показатели как нормальные) в третьем квартале 2016 года вырос до максимума за все 23 года наблюдений, говорится в августовском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном РАНХиГС и Институтом экономической политики имени Гайдара.
Индекс достиг 74 пунктов, хотя раньше не поднимался выше 72, пишет заведующий лабораторией конъюнктурных опросов направления «Реальный сектор» Института Гайдара Сергей Цухло. Результат неожиданный: получается, что бизнес считает ситуацию в промышленности наилучшей с середины 1990-х, удивляется Цухло.
Во время прошлого кризиса (2008–2009 годы) индекс адаптации промышленности показывал резкую отрицательную динамику, обрушившись на 20 пунктов в конце 2008 года — начале 2009-го, следует из данных Института Гайдара. Но с 2010 года он стабильно находится примерно на одном и том же уровне, а теперь и вовсе достиг рекорда. Нынешнего исторического максимума индекс достиг «за счет почти всех входящих в него исходных показателей», указывается в обзоре. «Промышленность просто адаптировалась к стагнации, поскольку никакого кризисного падения образца 2008–2009 годов не произошло, несмотря на всю панику, которую подняли чиновники и аналитики в январе—марте 2015 года», — рассуждает Цухло в комментарии РБК.
Промышленное производство в России в годовом выражении падало с четвертого квартала 2014 года, и лишь во втором квартале 2016 года оно показало небольшой рост — на 1%. В июле, впрочем, вновь наблюдается отрицательная динамика — индекс промышленного производства снизился на 0,3% по сравнению с июлем прошлого года, по данным Росстата.
Но российская промышленность с каждым кварталом все больше оценивает свои показатели как «нормальные». Так, об удовлетворенности запасами готовой продукции в третьем квартале заявили 78% предприятий, говорится в мониторинге РАНХиГС, производители в целом довольны и спросом на свою продукцию. Оценки его объемов выросли до кризисного максимума в 55%, хотя еще в первом квартале текущего года фиксировался кризисный минимум. Тогда промышленность, «поддавшись постоянно звучавшим заверениям, что вот-вот начнется экономический рост, так и не смогла его обнаружить, разочаровалась в потенциале спроса на свою продукцию», пишет Цухло. Он предполагает, что ситуация начала улучшаться, так как промышленность, вероятно, «осознала, что скорого экономического роста ждать не стоит, и стала довольствоваться малым».
По словам Цухло, на предприятиях с начала нынешнего кризиса на самом деле происходили «скромные» по кризисным меркам изменения, в частности небольшое падение выпуска и спроса. К ним промышленность была готова «и морально, и организационно», из-за чего и сочла ситуацию «нормальной», указывает эксперт.
Свое финансово-экономическое положение представители промышленности также оценивают положительным образом: 82% предприятий, как говорится в исследовании, находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Обеспеченность мощностями увеличилась до 76%, что близко к историческому максимуму в 78%.
Только один показатель индекса адаптации в третьем квартале показал снижение — оценка компаниями имеющегося количества сотрудников. Обеспеченность кадрами упала на 5 п.п., до 75%. Впрочем, ситуация в этой сфере лучше, чем в предыдущие кризисы: в 1996 году оценка занятости падала до 51%, а в 2009-м — до 59%. При этом рекорд за все время наблюдений за обеспеченностью кадрами (с 1996 года) также был достигнут в ходе текущего кризиса, он составил 80%.
«Необычность» нынешнего кризиса подтверждает и статистика по безработице, указывает Цухло (по данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 5,2%, что стало самым низким показателем с октября 2015 года). В кризис компании не стали массово увольнять рабочих, так как это было бы «безрассудно» в условиях нехватки квалифицированных сотрудников, резюмирует он.
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