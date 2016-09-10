Российский бизнес ждет новая перетряска

Премьер Дмитрий Медведев одобрил предложение предпринимателей пересмотреть все нормативные акты о малом и среднем бизнесе, многие из которых не менялись с 1990-х годов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Глава правительства Дмитрий Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Улан-Удэ. Они презентовали премьеру информационную систему «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства», которая разрабатывается Федеральной корпорацией МСП.

Суть проекта — запуск интерактивной карты России, разбитой по регионам, где пользователь в формате «одного окна» может получить информацию обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства. Также на ресурсе будет размещен каталог типовых бизнес-планов по 75 наиболее распространенным видам бизнеса, всего их будет опубликовано около 700. С июля 2016 года навигатор охватил 76 городов, в дальнейшем их будет 169.

— Наличие малого и среднего предпринимательства делает экономику страны устойчивой. МСП дает приблизительно 20 млн рабочих мест. Мы хотели бы, чтобы вклад МСП в валовый продукт был больше, — сказал Дмитрий Медведев.

По словам премьера, к 2030 году доля МСП в ВВП страны должна увеличиться с 20 до 40%. Сейчас работает 5,5 млн таких предприятий, в которых занято 18 млн человек.

Относительно сотрудничества с корпорацией МСП предпринимателей интересовал вопрос возможного снижения минимального порога, по которому гарантируется кредит под 10–11% годовых. Сейчас, согласно условиям корпорации, этот порог составляет 50 млн рублей. Участники встречи попросили Медведева рассмотреть возможность снизить этот показатель до 10–20 млн рублей. Премьер поручил рассмотреть этот вопрос.

Всего на начало 2016 года малому и среднему бизнесу было выдано порядка 3,5 тыс. гарантий и поручительств на сумму 19,2 млрд рублей при плановом количестве 2,7 тыс. гарантий. За 2016 год гарантийная поддержка предпринимателей должна составить не менее 65 млрд рублей (корпорация МСП — 30 млрд рублей, МСП Банк — 12 млрд рублей, регионы — 23 млрд рублей).

У премьера поинтересовались о поправках в закон «О применении контрольно-кассовой техники». Теперь бизнес обязан перейти на онлайн-кассы, все данные о расчетах с покупателями будут передаваться через интернет. Однако в некоторых местах есть проблемы со связью, что не позволяет предпринимателям подключить такой кассовый аппарат.

— Действительно, проблема есть. Мы будем это учитывать при формировании графика по переносу сроков введения на отдельных территориях контрольно-кассовой техники. Такое поручение дано Минкомсвязи и Минэкономразвития, — сказал глава правительства. — Будем проводить работу с сотовыми операторами.

Также предприниматели пожаловались премьеру на одно из положений закона о защите прав потребителей, согласно которому при поступлении жалобы от гражданина, даже анонимной, может быть организована внеплановая проверка, не согласованная с прокуратурой.

— Правовые отношения между коммерческой организацией и потребителем должны регулироваться наиболее строгим образом. Потребитель — слабая сторона. В любой модели возникают перекосы. Чтобы спровоцировать проверку, легко найти обиженного потребителя или с кем-то договориться, и маховик проверки начнет раскручиваться в свободном варианте без согласования с прокуратурой. Мы обсуждали это с коллегами по правительству и президентом, — сказал Дмитрий Медведев, добавив, что поручение разобраться с этой ситуацией уже было дано.

В финале встречи премьера попросили провести ревизию всего законодательства, которое касается субъектов малого и среднего предпринимательства. Идея главе правительства пришлась по вкусу.

— Значительная часть нормативных актов принята в 1990-е годы. Многие законы тогда писались из наивных представлений, как будет функционировать рынок. Я согласен с идей постоянной ревизии нормативного массива, — сказал Дмитрий Медведев, отметив, что любые изменения в законодательстве должны делаться по сигналам непосредственных участников правовых отношений. В данном случае — предпринимателей.

Планы по развитию малого и среднего предпринимательства предусматривают несколько этапов. Корпорация МСП оценит соответствия проектов планов закупки инновационной и высокотехнологичной продукции. Также планируется проведение совместно с заказчиками, органами государственной власти субъектов федерации мероприятий по «довыращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства.

Планируется увеличение доли закупок крупнейшими заказчиками у малого и среднего предпринимательства с 18% в 2016 году до 25% в 2018 году (ежегодно на 2,3%). Планируемый объем прямых закупок у субъектов МСП составил 207,7 млрд рублей. Лидерами по объему планируемых закупок у субъектов МСП являются: ОАО «РЖД» (32,8 млрд рублей), ФСК «ЕЭС» (29,6 млрд рублей), «Ростелеком» (23,1 млрд рулей), «Роснефть» (17,1 млрд рублей), концерн «Росэнергоатом» (15,8 млрд рублей), «Газпром центрремонт» (10,5 млрд рублей), «Уралвагонзавод» (10,09 млрд рублей), «Почта России» (8,95 млрд рублей), «Газпром» (7,3 млрд рублей) и «Алроса» (7,2 млрд рублей). В настоящее время годовой объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства по прямым договорам составляет 10%. Начиная с 1 января 2017 года планируется законодательно закрепить этот показатель на уровне 15%. В правительстве рассчитывают, что это позволит расширить спрос на товары, работы, услуги субъектов малого и среднего предпринимательства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.