Пожарным дадут право "гасить" бизнес

Пожарные — лидеры по количеству проверок бизнеса — смогут закрывать компании на три месяца за первое же нарушение требований пожарной безопасности. Для бизнеса это будет фактически означать разорение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Власти готовы снизить штрафы для компаний, нарушивших требования пожарной безопасности в период действия особого пожарного режима, с 400–500 тыс. до 200–400 тыс. руб., пишет РБК. Но в качестве альтернативы пожарные инспекторы получат право приостанавливать деятельность компаний на срок до 90 суток. Такой законопроект одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сказали РБК два участника заседания, состоявшегося 22 августа. Одобренные комиссией предложения чаще всего оформляются как правительственные законопроекты, которые имеют высокие шансы на принятие Госдумой.

Специальные наказания за нарушение противопожарных требований предложены в законопроекте для индивидуальных предпринимателей: штрафы в 20–30 тыс. руб. в обычное время и 40–50 тыс. руб. в период особого пожарного режима. При этом в последнем случае им тоже будет грозить альтернативная санкция в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, следует из текста законопроекта (есть у РБК).

Прикрыть на лето

По действующему закону закрытие на три месяца предусмотрено лишь для компаний, которые повторно нарушают ряд конкретных противопожарных требований — к водоснабжению на случай пожара, эвакуационным путям, аварийным выходам, системам пожаротушения, сигнализации и т.д. Эти наказания могут применяться в любой период времени. Возможность закрытия за однократное нарушение противопожарных требований вводится в закон впервые.

По закону о пожарной безопасности власти вводят особый режим при повышенной пожарной опасности. Сам факт объявления такого режима дает пожарным инспекторам основания для внеплановых проверок компаний и организаций, при этом в отличие от внеплановых проверок других ведомств на эти не требуется разрешения прокуратуры, следует из закона. Во многих российских регионах особый пожарный режим действует на протяжении всего лета, видно из сообщений региональных СМИ, а в ряде местностей он устанавливается еще весной — например, во всех сибирских регионах в этом году его ввели в апреле. Таким образом, многим компаниям и индивидуальным предпринимателям закрытие на три месяца будет грозить на протяжении всех теплых месяцев года.

Ранее предприниматели не раз объясняли РБК, что закрытие компании на 90 суток равносильно ее ликвидации. Для бизнеса закрытие на 90 суток означает разорение, согласна вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

В МЧС необходимость ужесточения законодательства объясняют желанием защитить население. Особый противопожарный режим означает повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Предлагать приостановку деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей за нарушения в условиях этого режима совершенно справедливо, говорит РБК старший инспектор отдела департамента надзорной деятельности МЧС Александр Баринов. По его мнению, риски, в том числе коррупционные, для компаний не возрастут: решение о приостановлении бизнеса будет принимать суд. «МЧС такими правами не обладает, мы может только рекомендовать это», — пояснил собеседник РБК.

Минэкономразвития, которое обычно выступает за снижение административного давления на бизнес, согласовало законопроект, сообщила его официальный представитель Елена Лашкина. «Усиление ответственности за совершенные в условиях особого противопожарного режима нарушения правил противопожарной безопасности направлено на выполнение соответствующего поручения правительства России по данному вопросу и обусловлено повышенным риском совершения данных нарушений в пожароопасный период, призвано повысить эффективность борьбы с подобными нарушениями», — объяснила она РБК. Мера будет способствовать снижению риска гибели людей на пожарах, сокращению причиненного в результате совершения таких нарушений имущественного вреда, экономии бюджетных средств всех уровней, которые выделяются на покрытие такого ущерба, указала Лашкина. Новшество не затронет широкий круг предпринимателей, полагают в Минэкономразвития: по данным МЧС, на которые ссылаются в министерстве, в 2015 году по всей стране за нарушения в период действия особого пожарного режима было составлено 457 протоколов, в 2016 году — 129.

Цена инспекции

Согласно общему правилу, компании (за отдельными исключениями) должны проверяться раз в три года, в том числе и на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Но в 2015 году большинство (66%) проверок бизнеса были внеплановыми, сообщила РБК Генпрокуратура. МЧС, в ведении которого находится Государственный пожарный надзор (его сотрудники инспектируют компании, организации и граждан), наряду с Роспотребнадзором традиционно оказались лидерами по количеству проверок. На эти два ведомства пришлась треть от почти 2 млн организованных тогда инспекций — 395 тыс. провело МЧС, 266 тыс. — Роспотребнадзор.

В последний раз сотрудник Государственного пожарного надзора приходил два года назад и в ходе проверки «попросил» заказать проект паспорта пожарной безопасности у фирмы, аффилированной с самим проверяющим, рассказал РБК владелец заведения общепита. По словам бизнесмена, тогда стоимость разработки паспорта составляла от 100 тыс. до 200 тыс. руб., сумма зависела от конкретного объекта.

Другой собеседник РБК из числа бизнесменов называет похожий порядок сумм — 150–200 тыс. руб. Но теперь проверяющие из МЧС «стали другими», платить им ничего не нужно, говорит этот бизнесмен. Он верит, что пожарные инспекторы не будут использовать ужесточение законодательства в своих личных интересах: «Сейчас я не вижу никаких рисков от этих изменений».

МЧС стало совсем другим, согласна Блудян. По ее мнению, серьезных нарушений полномочий контролеры допустить не смогут: «Они закрыть предприятие (на 90 суток) могут только при наличии угрозы — если нет эвакуационного выхода, к примеру. Им нужно доказать опасность и наличие угрозы. Контролеры в этом смысле серьезно ограничены — решение о закрытии должен принимать вышестоящий руководитель. Этим будет не так просто манипулировать».

Что еще предлагается нового

Пожарные лишатся права надзирать за военными и спецслужбами

Сотрудники Государственного пожарного надзора прекратят надзирать за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах Минобороны, национальной гвардии, МВД, ФСО и внешней разведки, следует из законопроекта. Все эти ведомства будут следить за пожарной безопасностью на своих объектах сами — в каждом появится соответствующее подразделение.

Согласно действующему закону, сотрудники Государственного пожарного надзора (входит в структуру МЧС) имеют право беспрепятственно входить на территорию любого, в том числе режимного, объекта, проверять их, запрашивать необходимые документы, выдавать предписания об устранении нарушений. Пожарные инспекторы также вправе проводить дознание по делам о пожарах, вызывать для дачи объяснений любых должностных лиц и рассматривать дела о таких происшествиях.

В этих силовых органах уже созданы спецподразделения, которые следят за соблюдением требований пожарной безопасности на вверенных им объектах, пояснил РБК Александр Баринов из МЧС. В большинстве случаев присутствие специалистов МЧС на таких объектах «не представляется возможным», это связано с режимом секретности, говорит он. «Например, никто на объекты ФСО вас не пустит», — привел пример собеседник РБК. Законопроект исключает дублирование функций спецподразделений МЧС и силовых органов: это, в частности, сократит затраты из федерального бюджета, следует из пояснения Баринова.

В МЧС специальные и воинские подразделения сохранятся, следует из законопроекта. Они продолжат следить за соблюдением противопожарных требований на таких специальных объектах, как Совет Федерации, Госдума, космодром Байконур и ЗАТО.

Местные власти лишатся права инициировать проверки бизнеса

Сообщения местных чиновников перестанут быть поводом для внеплановых проверок компаний и организаций на предмет соблюдения требований пожарной безопасности — законопроект исключает органы местного самоуправления из числа субъектов, на чьи сигналы должны реагировать пожарные инспекторы. В случае принятия закона возможность инициировать незамедлительную выездную проверку компаний сохранят организации, граждане, сотрудники пожарного надзора и СМИ. На внеплановые проверки по таким сигналам не требуется согласия прокуратуры — проверяющие должны лишь известить ее о намерении провести проверку.

Пожарные не смогут проверять жилье

Законопроект предлагает исключить жилые помещения из числа объектов, которые пожарные инспекторы вправе проверять на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, следует из законопроекта. Действующий закон о пожарной безопасности обязывает граждан предоставлять сотрудникам пожарного надзора возможность инспектировать любые принадлежащие им постройки и сооружения, в том числе жилье. Согласно тому же закону, граждане должны иметь в доме первичные средства тушения пожаров, список которых определен властями. За несоблюдение в том числе и этих требований пожарной безопасности людям грозит предупреждение или штрафы до 1,5 тыс. руб. (законопроект предлагает удвоить величину этого штрафа).

Если новый закон будет принят, пожарные смогут проверять любые помещения граждан, но не жилье.