Интернет-поисковик "Спутник" будет исключительно законопослушным

Сайты, внесенные в черные списки Роскомнадзора, исчезнут из результатов поиска национальной поисковой системы «Спутник», созданной «Ростелекомом». Об этом «Известиям» сообщил источник в госорганах, информацию подтвердили в пресс-службах Роскомнадзора и «Спутника». Если эксперимент окажется удачным, другие поисковики могут обязать сделать то же самое, считают разработчики закона о «черных списках».



- Сейчас реестр Роскомнадзора в процессе подключения. Доступ к нему с разрешения Роскомнадзора мы получим от «Ростелекома», - говорит пресс-секретарь «Спутника» Дмитрий ЧИСТОВ.



Вице-президент «Ростелекома» Алексей БАСОВ представил национальную поисковую систему «Спутник» в мае на Петербургском международном экономическом форуме. Проект позиционируется как безопасный поисковик, в котором невозможно найти порнографию или другой запрещенный в России контент. Разработкой sputnik.ru занимается ООО «Спутник» - до марта этого года компания называлась «КМ Медиа». Ее основные собственники - «РТКомм» (74%; сама фирма почти на 100% принадлежит «Ростелекому»), Вячеслав РУДНИКОВ (19,51%) и Василий ВАСИН (5,5%). Двое последних - основатели «КМ Медиа» и холдинга «Кирилл и Мефодий».



По закону «О защите детей от информации...» доступ к черным спискам Роскомнадзора (официальное название - единый реестр) имеют российские операторы связи. После внесения очередного сайта в этот реестр они обязаны в течение суток закрыть доступ к этому ресурсу. Для получения доступа к реестру «Спутник» запрашивал разрешение у Роскомнадзора и получил его. Подключение «Спутника» к черным спискам обеспечит совладелец системы - компания «Ростелеком». Представители оператора не предоставили комментария по этой теме.



Разговоры о том, что всем поисковикам было бы неплохо подключиться к черным спискам, ведутся с момента появления этих списков. Но крупные поисковые системы до сих пор этого не сделали. В компании Mail.Ru Group уверены, что подключаться к единому реестру нет необходимости.



- Если сайт заблокирован Роскомнадзором, пользователь сможет его найти, но не сможет туда попасть при условии, что его провайдер выполнил требования о блокировке, - говорит Андрей КАЛИНИН, руководитель «Поиск@Mail.Ru». - Сайт в выдаче всё равно нужно оставить. Иначе пользователь, который зачастую ищет сайт по имени, просто не будет знать, что произошло: может быть, поисковая система сломалась. Чтобы не обескуражить пользователя, нужно ему показать, что всё в порядке, поиск работает. При этом доступа к сайту не будет.



С этой точкой зрения не согласен соавтор закона о «черных списках», исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис ДАВЫДОВ. По его убеждению поисковик обладает большой властью: мало кто из пользователей переходит по прямым ссылкам, чаще интересующую информацию находят через поисковые системы. И если поисковик не выдал какую-либо информацию, то для пользователя ее нет.



- Можно приветствовать начинания «Спутника», а позиция других поисковиков вызывает недоумение, - негодует Давыдов. - Мы получим хороший прецедент. В России должны заботиться о защите интересов своих граждан. Если опыт «Спутника» окажется положительным, а другие поисковики не пойдут по этому пути, можно их обязать это сделать на законодательном уровне.



По мнению замдиректора Российской ассоциации интернет-коммуникаций Сергея ГРЕБЕННИКОВА, подключение поисковиков к единому реестру - это лишнее занятие.



- Усилия программистов надо прикладывать, чтобы поиск был интересным и релевантным, а не для подключения к реестру Роскомнадзора, - говорит он. - Будет ли внесенный в единый реестр сайт виден в поисковой выдаче или нет - непринципиально, ведь доступа к контенту сайта всё равно не будет.



В первый день работы поисковик «Спутник» посетило более 2 млн пользователей. В августе, согласно статистике Liveinternet, доля «Спутника» в поисковых запросах россиян составляла менее 0,1%, в то время как у «Яндекса» - 60%, у Google - 30%, у Mail.Ru - 7%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.