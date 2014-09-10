В России согласования в строительной отрасли сократили более чем на 100 процедур

Один из первых документов, разработанных недавно созданным Министерством строительства России, - сокращение согласований в строительной отрасли. Федеральные чиновники исключили более 100 согласовательных процедур, снизив их количество до 134, пишут «Ведомости». Эффект от такого жеста можно будет увидеть не ранее чем через год, считают строители.

В начале мая правительство России приняло постановление «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», которое сократило перечень согласований, необходимых для получения разрешений при строительстве. Проект постановления разрабатывался в течение двух лет с участием экспертов Института экономики города, предложивших вместе с Национальным объединением строителей («Нострой») принять такую меру в целях ограничения административных барьеров на местном и региональном уровнях.

Эти барьеры эксперты выявили в ходе мониторинга и оценки, проведенных тремя годами ранее - в 2011 году. Исследование показало, что в среднем для строительства одного многоквартирного дома застройщикам необходимо было потратить на согласования три года и 25 млн рублей. Из 100 в среднем около 60 процедур установлены на местном и региональном уровнях и в большинстве случаев противоречат федеральному законодательству, говорит представитель Института экономики города.

Майский документ устанавливает исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства. Раньше количество всех согласований в жилищном строительстве достигало 240 процедур. Это только те, что прописаны в федеральном законодательстве, т. е. цифра не включает в себя региональные и муниципальные требования, уточняет представитель Минстроя. Теперь количество процедур сократилось до 134 (с учетом столичных).

Перечень распространяется только на проекты строительства многоквартирного дома, комплексного освоения земельного участка под жилищное строительство, индивидуального жилищного строительства, развития застроенной территории. И включает процедуры, необходимые на всех этапах реализации проекта, в том числе связанные с получением прав на земельный участок, градостроительной подготовкой участка. А также процедуры, связанные с заключением договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, архитектурно-строительным проектированием и т. д.

«До сегодняшнего дня перечня не существовало в принципе, - комментирует руководитель Минстроя Михаил МЕНЬ. - Застройщики часто обращались с жалобами на избыточность административных процедур в ряде регионов России, что сказывалось в целом на инвестиционном климате, а также на стоимости и сроках строительства жилья». Создание перечня, по его мнению, позволит впервые свести в едином документе все согласования, относящиеся к строительству жилья: «Впервые проведены комплексная ревизия всех процедур и их инвентаризация». Многие из исключенных процедур действительно были необходимыми, однако наличие таких документов в пакете чаще носило формальный характер, говорит заммэра Москвы по строительству Марат ХУСНУЛЛИН.

Административные требования исключались по принципу их дублирования и избыточности, объясняет представитель Минстроя. В частности, были исключены такие требования, как предоставление чертежа градостроительного плана (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка градплана земельного участка - полномочие субъектов Российской Федерации и муниципальных образований), согласование с ГИБДД проекта стройки, справка об отсутствии памятников в пятне застройки, согласование проектной документации со службой благоустройства, службой городского освещения, получение фрагмента правил землепользования и застройки.

Для строительства многоквартирного дома (от получения прав на земельный участок до регистрации прав на объект недвижимости) в отдельных субъектах, например, надо было представить 130 документов (в соответствии с постановлением - не более 65 процедур), для комплексного освоения земельного участка - 160 (в соответствии с постановлением - не более 100), для индивидуального жилого дома - 35 (в соответствии с постановлением - не более 25).

«Сам по себе закон не сократит согласования, - комментирует Леонид КАЗИНЕЦ, председатель совета директоров корпорации «Баркли», - но сделает ситуацию прозрачной и управляемой. Теперь, видя, сколько их, и имея возможность контроля на уровне всех регионов, федеральное правительства силами Минстроя будет проводить мероприятия по снятию избыточных барьеров». Но не все согласования являются барьерами, многие из них необходимы, продолжает он. Градостроительная политика и согласования в некоторых регионах, например в Москве (которая несет нагрузку столичных функций и мегаполиса мирового масштаба), имеют серьезную специфику и не могут быть значительно дерегулированы. «Разумных может быть около 40 согласований, описывающих все этапы проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома», - говорит Казинец. Представитель «СУ-155» отмечает, что эффект от действия новых правил будет виден не ранее чем через полгода-год после принятия документа: «Нас волнует вопрос сокращения сроков согласования документации, ведь время - это деньги. Но, к сожалению, административная машина - вещь инертная».

Документ вступит в силу с 1 ноября 2014 года. За это время регионам и муниципалитетам нужно проанализировать собственную нормативную базу и либо исключить все не вошедшие в перечень процедуры, либо подготовить и представить Минстрою РФ предложения по дополнению перечня. Постановлением правительства РФ также предусмотрено, что руководители субъектов могут представлять в Минстрой предложения о включении в перечень процедур, которые предусмотрены нормативными правовыми актами субъектов и муниципалитетов, но не смогут делать это самостоятельно.

Дополнительно рассматривается возможность сокращения еще примерно 40 пунктов, говорит Михаил Мень. «Сразу это было нельзя сделать, потому что этот процесс более длительный, так как требует изменений в ряде федеральных законов. Систематизация и анализ всех административных процедур для жилищных застройщиков проведены впервые», - уточняет он.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.