Бизнесменов будут сажать за неуплату страховых взносов

За неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность. В четверг вступит в силу 250-ФЗ от 29 июля 2017 года. Он распространил на страхователей, которые уклоняются от уплаты взносов, действие статей 198 и 199 Уголовного кодекса. Прежде их можно было только штрафовать, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Уклонение от уплаты взносов признается преступлением, если совершено в крупном или особо крупном размере. Крупным считается размер, если сумма недоимки превысит 15 миллионов рублей. Или, как вариант, сумма неуплаченных налогов и сборов должна превысить 5 миллионов рублей в течение трех финансовых лет подряд. При этом доля неуплаченных налогов и сборов превышает 25 процентов суммы, которую следовало уплатить в бюджет.

Особо крупный размер составляет 45 миллионов рублей. Или же 15 миллионов рублей в течение трех финансовых лет подряд при доле неуплаченных налогов и взносов свыше половины суммы, подлежащей перечислению в бюджет.

Для граждан условия другие. Если физическое лицо - плательщик страховых взносов уклоняется от их уплаты в крупном размере, его могут оштрафовать на 100-300 тысяч рублей либо арестовать на срок до одного года. Для особо крупного размера законодатели предусмотрели арест на срок до трех лет. Если плательщик страховых взносов - организация, то должностных лиц могут лишить свободы на срок от двух до шести лет.

При этом неуплаченная сумма может включать недоимку не только по страховым взносам, но и по налогам и сборам. "Законодатели приравняли ответственность за неуплату страховых взносов к ответственности за неуплату налогов, - констатирует Юлия Скорб, эксперт компании СКБ Контур. - Эта мера была вполне ожидаема после передачи администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службе".

Одновременно ужесточается ответственность за неуплату страховых взносов "на травматизм" (социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Для этого в Уголовный кодекс внесли две новые статьи. Здесь также установлены крупный и особо крупный размер недоимки (для организаций, к примеру, без дополнительных условий о доле - 6 миллионов и 30 миллионов рублей). Если преступление совершено впервые, то уголовной ответственности можно избежать. Для этого потребуется погасить недоимку, а также уплатить пени и штрафы. В противном случае физическое лицо может лишиться свободы на срок до одного года, а должностные лица организаций - на срок до четырех лет.

По мнению первого вице-президента "ОПОРЫ России" Павла Сигала, эта мера, без сомнения, поспособствует росту сборов в социальные фонды. "Но уголовная ответственность все же создает большие риски для злоупотреблений со стороны контролирующих органов. По большому счету, процесс уклонения от страховых взносов очень хорошо администрируется, а те, кто хочет уклониться от выплат в бюджет и социальные фонды, делают это принципиально другим способом".

Ужесточения затронут лишь злостных неплательщиков. Для всех прочих минфин пояснил, что если взносы верно исчислены и корректно отражены в расчете, хотя и не уплачены в срок, то нарушителям грозит лишь пеня. В такой ситуации плательщиков обещают не штрафовать.

Плательщикам страховых взносов нужно не упустить и другой важный нюанс. С 1 октября меняется порядок начисления пени, предупреждает Юлия Скорб. "При просрочке уплаты до 30 календарных дней пеня будет рассчитываться исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, как обычно. Свыше этого срока начиная с 31-го дня пеня составит уже одну стопятидесятую учетной ставки", - пояснила эксперт. Но это касается только компаний, для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, все остается по-прежнему.

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