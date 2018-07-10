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Бизнес массово избавляется от работников предпенсионного возраста

10 Июля 2018, 14:41 | В России

После повышения пенсионного возраста страну захлестнут толпы безработных стариков

Роструд проведет мониторинг 400 предприятий, намеренных провести сокращения, чтобы проверить, не собираются ли компании увольнять граждан предпенсионного возраста, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов в ходе организованного КПРФ круглого стола, посвященного законодательному обеспечению оформления пенсий. По словам господина Вуколова, на ежегодный контроль поставят предприятия со значительным процентом работников предпенсионного возраста.

«У нас под контролем есть все предприятия, которые планируют сокращения или в этом полугодии планировали сокращения. Сейчас мы хотим провести для себя мониторинг порядка 400 предприятий, где заявлено такое сокращение, или планировали такое сокращение, или уже проводят это сокращение, для того чтобы понять, попадают ли граждане предпенсионного возраста в эту категорию, не нарушен ли там этот процесс»,— цитирует ТАСС главу Роструда.

Кстати, Роструду не помешало бы обратить внимание и на госструтуры различного уровня. Они также не особо жалую пожилых работников. Так, анализ объявлений о вакансиях в муниципальных и государственных структурах в Приморье, часто сопровождается указанием на ограничение по возрасту, а если такового нет, то из кандидатов с равными способностями в обязательном порядке на работу возьмут того, кто моложе.

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно с 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду и Минфину разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: возраст  мужчина  ПФР  реформа  срок  65  правительство  женщина  госдума  роструд  пенсия  стаж  63  медведев 



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