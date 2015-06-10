Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минстрой разработает поправки в закон о капремонте
Минстрой может разработать поправки в закон о капитальном ремонте - об ужесточении критериев постановки домов в очередь на капремонт и очередности проведения видов работ, сообщил на приеме граждан министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ, пишет деловая газета "Золотой Рог".
К нему обратились жительницы подмосковного города Пущино, которые просили включить в краткосрочную программу по капремонту ремонт инженерных сооружений и электрики жилого дома. Они сообщили, что они обратились в правительство и Госжилинспекцию Московской области по поводу правила определения критериев очередности. По их словам, в этих критериях существует целый ряд нестыковок.
В свою очередь, министр отметил, что Минстрой может пересмотреть критерии на федеральном уровне на примере города Пущино.
«Мне кажется, надо ужесточать», - сказал Михаил Мень.
В свою очередь, замминистра Андрей Чибис добавил, что подключит к этой работе независимых экспертов. Он сообщил, что уже в июне планируется внесение поправок в закон о капремонте, планируется выработать методические указания.
«В течение этого и следующего года все субъекты РФ должны актуализировать свои критерии оценки проведения видов работ и очередности постановки домов на капремонт», - сказал Андрей Чибис.
Новости тематики
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Потолки в стандартных российских квартирах могут стать выше на 40 см
- Бизнесмены будут добиваться компенсаций за снесенный самострой
- Долевое строительство обяжут выворачивать наизнанку
- Минстрой разработает поправки в закон о капремонте
- Дольщиков подстрахуют за счет девелоперов
- Стройке смягчат удар от падения
- Минстрой предлагает усилить защиту дольщиков
- В России согласования в строительной отрасли сократили более чем на 100 процедур
Новости раздела
- Бизнес массово избавляется от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба