Минстрой разработает поправки в закон о капремонте

Минстрой может разработать поправки в закон о капитальном ремонте - об ужесточении критериев постановки домов в очередь на капремонт и очередности проведения видов работ, сообщил на приеме граждан министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ, пишет деловая газета "Золотой Рог".

К нему обратились жительницы подмосковного города Пущино, которые просили включить в краткосрочную программу по капремонту ремонт инженерных сооружений и электрики жилого дома. Они сообщили, что они обратились в правительство и Госжилинспекцию Московской области по поводу правила определения критериев очередности. По их словам, в этих критериях существует целый ряд нестыковок.

В свою очередь, министр отметил, что Минстрой может пересмотреть критерии на федеральном уровне на примере города Пущино.

«Мне кажется, надо ужесточать», - сказал Михаил Мень.

В свою очередь, замминистра Андрей Чибис добавил, что подключит к этой работе независимых экспертов. Он сообщил, что уже в июне планируется внесение поправок в закон о капремонте, планируется выработать методические указания.

«В течение этого и следующего года все субъекты РФ должны актуализировать свои критерии оценки проведения видов работ и очередности постановки домов на капремонт», - сказал Андрей Чибис.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.