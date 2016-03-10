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1 апреля бизнесу будет не до смеха

10 Марта 2016, 14:29 | В России

Индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие), чей доход за 2015 год превысил 300 тысяч рублей, обязаны произвести доплату страховых взносов в Пенсионный фонд России. Сделать это необходимо до 1 апреля 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Размер страховых взносов, которые необходимо доплатить, исчисляется на основании налоговых деклараций, представленных плательщиками в налоговые органы, и составляет 1% от суммы превышения дохода.

Важно отметить, что если в Пенсионном фонде РФ отсутствуют сведения о доходах плательщика из-за того, что не была представлена необходимая отчетность в ФНС, то в соответствии с законодательством индивидуальному предпринимателю придется уплатить страховые взносы в максимальном размере - 148 886,40 рублей.

На территории Приморского края осуществляют деятельность  более 50 тыс. индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Дополнительно страховые взносы должны уплатить более половины из них.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ПФР в разделе «Страхователям», подразделе «Самозанятому населению».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пенсионный фонд  декларация  индивидуальный предприниматель  ПФР  страховые взносы  налоги 



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