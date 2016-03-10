www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"ВымпелКом" запустил конвергентный продукт за 1 рубль

10 Марта 2016, 12:50 | В России

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») последним из «большой тройки» ввел продукт, объединяющий мобильные и фиксированные услуги в единый пакетный тариф. Уже давно конвергентные предложения в тех или иных конфигурациях есть у «МегаФона» и «МТС», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

При подключении к мобильным пакетным тарифным планам «Все» «ВымпелКом» предлагает дополнительно услуги домашнего и мобильного телевидения, а также широкополосного доступа (ШПД) по цене 1 рубль в месяц. Таким образом, стоимость комплекса мобильных и фиксированных услуг в зависимости от региона, а также объема голосового, интернет-трафика и sms варьируется от 301 рубля до 1801 рубля.

По словам гендиректора «ВымпелКома» Михаила СЛОБОДИНА, предложение оператора приведет «к серьезному перераспределению и денег, и клиентской базы как между игроками, так и между сегментами мобильного интернета и ШПД».

Кроме того, «ВымпелКом» новым конвергентным продуктом планирует достигнуть и стратегической цели – «стать самым любимым оператором в стране». «Конвергентный продукт по степени удобства для клиента будет продуктом «номер один». Это только пролог к следующему шагу «ВымпелКома» с точки зрения того, когда мы все больше и больше проникаем в дома клиентов и удовлетворяем другие их потребности в доме. Для нас это не благотворительность, мы делаем это осознанно», - заявил Михаил Слободин.

Коллеги по цеху отмечают, что конвергентные предложения уже давно не новинка. По словам представителя МТС Дмитрия СОЛОДОВНИКОВА, такой продукт группа МТС запустила еще в 2011 году, когда открыла программу, при которой на мобильный счет возвращается 20% платежа за фиксированные услуги. Этой программой пользуется треть абонентской базы МТС в регионах, отток этих клиентов минимальный.

Для абонентов «МегаФона» по всей России с прошлого года на пакетных тарифах доступен пакет каналов и фильмов в рамках услуги «МегаФонТВ» без дополнительной платы. Таким образом, клиенты оператора получают возможность пользоваться полным пакетом мобильных услуг и смотреть передачи, сериалы и киноновинки в любом месте и в любое время, а скорости 4G-интернета сопоставимы со скоростями проводного интернета.

Новый продукт «ВымпелКома» доступен примерно в тех городах, где работают фиксированные сети оператора.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Билайн  вымпелком  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru