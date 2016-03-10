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"ВымпелКом" запустил конвергентный продукт за 1 рубль
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») последним из «большой тройки» ввел продукт, объединяющий мобильные и фиксированные услуги в единый пакетный тариф. Уже давно конвергентные предложения в тех или иных конфигурациях есть у «МегаФона» и «МТС», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
При подключении к мобильным пакетным тарифным планам «Все» «ВымпелКом» предлагает дополнительно услуги домашнего и мобильного телевидения, а также широкополосного доступа (ШПД) по цене 1 рубль в месяц. Таким образом, стоимость комплекса мобильных и фиксированных услуг в зависимости от региона, а также объема голосового, интернет-трафика и sms варьируется от 301 рубля до 1801 рубля.
По словам гендиректора «ВымпелКома» Михаила СЛОБОДИНА, предложение оператора приведет «к серьезному перераспределению и денег, и клиентской базы как между игроками, так и между сегментами мобильного интернета и ШПД».
Кроме того, «ВымпелКом» новым конвергентным продуктом планирует достигнуть и стратегической цели – «стать самым любимым оператором в стране». «Конвергентный продукт по степени удобства для клиента будет продуктом «номер один». Это только пролог к следующему шагу «ВымпелКома» с точки зрения того, когда мы все больше и больше проникаем в дома клиентов и удовлетворяем другие их потребности в доме. Для нас это не благотворительность, мы делаем это осознанно», - заявил Михаил Слободин.
Коллеги по цеху отмечают, что конвергентные предложения уже давно не новинка. По словам представителя МТС Дмитрия СОЛОДОВНИКОВА, такой продукт группа МТС запустила еще в 2011 году, когда открыла программу, при которой на мобильный счет возвращается 20% платежа за фиксированные услуги. Этой программой пользуется треть абонентской базы МТС в регионах, отток этих клиентов минимальный.
Для абонентов «МегаФона» по всей России с прошлого года на пакетных тарифах доступен пакет каналов и фильмов в рамках услуги «МегаФонТВ» без дополнительной платы. Таким образом, клиенты оператора получают возможность пользоваться полным пакетом мобильных услуг и смотреть передачи, сериалы и киноновинки в любом месте и в любое время, а скорости 4G-интернета сопоставимы со скоростями проводного интернета.
Новый продукт «ВымпелКома» доступен примерно в тех городах, где работают фиксированные сети оператора.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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