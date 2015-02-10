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Зарплату руководителей госпредприятий привяжут к зарплате Путина

10 Февраля 2015, 12:49 | В России

Депутаты Госдумы предлагают ограничить уровень оплаты труда руководителей госпредприятий и корпораций, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, проект вносит изменения в статью 145 Трудового кодекса РФ, предметом регулирования которой являются условия и размер оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов, государственных или муниципальных учреждений или предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности.

Предлагаемые разработчиком нововведения призваны не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств и повысить уровень эффективности управления на государственных предприятиях.

Автор предлагает при установлении размера заработной платы учитывать сложность управления предприятием, его техническую оснащенность, показатели результативности работы руководства и объемы производства продукции.

Также, по мнению депутата, ежемесячный должностной оклад руководителей и иные их выплаты не должны превышать среднемесячного денежного вознаграждения Президента РФ по показателям предыдущего календарного года.

Если же размер вознаграждения президента изменится, то зарплата руководства компаний может быть пересмотрена при заключении нового трудового договора, пролонгации действующего или по истечении календарного года.

В декабре глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее руководителей РЖД, Роснефти, Газпрома и ряда других организаций раскрывать сведения о своих доходах на сайтах компаний. Отчитываться о доходах, согласно этому постановлению, должны руководитель, его заместитель и главный бухгалтер, напоминает газета «Золотой Рог».

Напомним, что в середине января глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин назвал неправомерным вмешательством в свою личную жизнь требование о необходимости обнародования им информации о доходах и даже не исключил ухода в частный бизнес по этой причине.

В тот же день пресс-секретарь Якунина Григорий Левченко опроверг эту информацию, пояснив, что в своем интервью Якунин говорил в целом о международной практике.

Однако Якунин и раньше заявлял, что РЖД не будут публиковать сведения о доходах топ-менеджмента компании.

Газета «Золотой Рог» напоминает, что 18 декабря прошлого года президент России Владимир Путин рассказал, что не знает, какая зарплата у главы Роснефти Игоря Сечина, добавив, что на уровень заработной платы в крупных компаниях нужно смотреть в сравнении с мировыми корпорациями. При этом Путин отметил эффективность работы Сечина.

Добавим, что 2 апреля президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, согласно которому выплаты топ-менеджерам государственных корпораций и компаний в связи с прекращением трудовых договоров - так называемые "золотые парашюты" - сокращаются до размера трех зарплат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: деньги  бюджет  зарплата  экономика  президент  Путин  предприятия  депутаты  госдума  законы  медведев 



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