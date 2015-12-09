Овощи и фрукты вырастут в цене

Поставщики пользуются ситуацией, потому что объективных причин для резкого роста цен нет, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Минсельхоз пока не зафиксировал роста цен на продукцию сельхозпроизводителей. За ценами на овощи и фрукты оптово-розничных компаний следят Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг, которые также не видят изменений стоимости продуктов. В то же время поставщики овощей и фруктов уже предложили федеральным продуктовым ретейлерам повысить закупочные цены на 40–50%, пишут «Известия».

«Мы осуществляем мониторинг цен сельхозпроизводителей в ежедневном формате, пока мы не наблюдаем роста цен у производителей сельхозпродукции. Основная наценка формируется в оптово-розничной цене, и здесь контроль за ценами должны осуществлять Минпромторг России и ФАС. ФАС России необходимо усилить работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о торговле, а Минпромторгу России - усилить контроль за розничными торговыми сетями в части пресечения необоснованного роста цен», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

В ФАС реагируют на повышения цен в оптовом звене по заявлениям - в ведомстве сообщили, что «на данный момент жалоб по этому вопросу не поступало, ФАС России следит за ситуацией в рамках своих полномочий».

1 декабря глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил не допустить роста цен на продукты, альтернативные турецким, министру промышленности и торговли Денису МАНТУРОВУ и министру сельского хозяйства Александру ТКАЧЕВУ. Последний 1 декабря заявил, что россияне не ощутят отсутствия турецких товаров на прилавках, так как они будут заменены аналогичными продуктами из других стран.

О том, что поставщики присылают ретейлерам уведомления с новыми ценами, «Известиям» рассказал предправления Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ. В АКОРТ входят такие сети, как «Магнит», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Дикси», «Ашан» и пр. По его словам, речь идет о российских дистрибьюторах и производителях, которые продают цитрусовые из Абхазии и Азербайджана.

Гендиректор «Седьмого континента» Александр АГЕЕНКОВ сообщил, что контрагенты сети предложили ей повышение закупочных цен на 15%. «Именно на столько могут вырасти отпускные цены в ближайшем времени», - предупредил он. Агеенков уточнил, что «Седьмой континент» не работает напрямую с Турцией, то есть все контракты по овощам из этой страны заключены с перекупщиками в России.

На долю овощей и фруктов в выручке «Седьмого континента» (54,2 млрд рублей за 2014 год) приходится 12%. Треть этих доходов формируется овощами отечественного производителя. «А во время сезона, например в августе, доля местных поставщиков доминирует», - уточнил Агеенков. Как отметили в компаниях «Магнит», X5, «Дикси», доля турецких товаров в годовом обороте составляла ранее от 1% до 6%.

Как поясняют в АКОРТ, повышения цен предлагаются из-за перебоев в поставках турецких овощей и фруктов: в каждом магазине они занимают в среднем до 50% ассортимента этой категории. Напомним, ранее Россельхознадзор ужесточил контроль над турецким импортом.

По информации Ломакина-Румянцева, торговые сети начали с прошлой недели разрывать контракты на поставку турецких товаров, что грозит им выплатой штрафов - несмотря на то что список товаров, запрещенных к ввозу в Россию, был официально сформирован правительством только 1 декабря.

Опрошенные «Известиями» ретейлеры отказались официально комментировать сведения о поступающих к ним ценах поставщиков. Некоторые представители сетей неофициально подтвердили, что поставщики просят повысить цены. Никто из них не уточнил, какая доля приходится на прямой импорт, а какая - на местных дистрибьюторов.

Глава Национального союза производителей овощей Сергей КОРОЛЕВ уверен, что «поставщики пользуются ситуацией, потому что объективных причин для резкого роста цен на овощи нет». Он напоминает, что повышение стоимости так или иначе должно произойти из-за сезонного фактора.

Правительство РФ 1 декабря 2015 года утвердило перечень турецкой сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию с 1 января 2016 года.

Под запрет попали: замороженные части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, гвоздики, помидоры, лук, цветная капуста и брокколи, огурцы, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и пищевая соль.

Доля импорта продуктов из Турции, попавших под запрет на ввоз в Россию, за девять месяцев 2015 года составила в среднем порядка 15% в натуральном выражении. Согласно исследованию Центра международной торговли Москвы, меньше всего будет заметно исчезновение с прилавков турецких яблок и груш, эти фрукты из Турции занимали не более 2% от импорта в данных категориях. Также легко будет заменить турецкие апельсины, персики, сливы, лук и пр. Даже несмотря на высокую долю присутствия турецких томатов в России (почти 55%), власти и крупнейшие производители сельхозпродукции уверены, что дефицита продуктов не будет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.