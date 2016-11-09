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Трамп побеждает, Brent дешевеет

09 Ноября 2016, 18:48 | В России

Сегодня: Рынки реагируют на неожиданную победу Трампа. Неожиданная победа Дональда Трампа в ключевых штатах, по всей видимости, открывает ему дорогу в Белый дом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, республиканцы, вероятно, обеспечили себе контроль над обеими палатами конгресса. На этом фоне спрос на рисковые активы резко снизился ввиду неопределенности политической и экономической программы Трампа, что, как опасаются, рынки, может негативно сказаться на росте экономики США. Официальные предварительные результаты будут опубликованы в полдень, окончательные – в 15:00 МСК. Цены на нефть Brent опустились ниже $45. Позитивным последствием потенциальной победы Трампа может стать снижение напряженности в отношениях с Россией.

Рост в США на фоне ожиданий победы Клинтон, падение в Азии в свете первых результатов выборов. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.40%, S&P 500 +0.38%, NASDAQ +0.53%). Азиатские индексы резко снижаются (Hang Seng ‑2.82%, Shanghai -1.32% Nikkei -5.26%); фьючерсы на S&P 500 обрушились на 4.72%. Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $44.49 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Инвесторы сделали ставку на сохранение статус-кво, восстановление баланса нефтяного рынка. Рынки по большей части проигнорировали Brent, упавшую цене ниже $46 за барр., сосредоточив свое внимание на американских выборах (по последним опросам, вероятность победы Клинтон оценивалась в 90%) и сигналах от ОПЕК (генеральный секретарь ОПЕК подтвердил, что Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке).

По итогам дня: Brent (-0.24% at $46 за барр.), рубль ослаб к доллару до 63.81, РТС (+0.90%), ММВБ-50 (+0.78%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: трамп  Россия  выборы  рубль  валюта  клинтон  США  баррель  доллар  нефть 



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