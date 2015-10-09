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Вторичку поддержат субсидированием

09 Октября 2015, 12:20 | В России

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) разработало и передало в Минстрой и правительство РФ различные варианты субсидирования процентной ставки на вторичном рынке жилья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В том числе по сделкам, не связанным с последующей покупкой новостроек. Об этом ТАСС в кулуарах международного инвестиционного форума в Сочи сообщил глава АИЖК и Института развития жилья Александр ПЛУТНИК.

«Исключительно связанные сделки (продажа квартиры на вторичном рынке с последующим приобретением новостройки. - Прим. ред.) - это одна из модификаций поддержки вторичного рынка. Какие будут приняты решения, рано говорить. Объем средств на субсидирование ипотечного кредитования в любом случае конечный. Вместе с Минфином, Минэкономразвития и экспертами мы обсуждаем различные эффекты, которые окажет сохранение объема господдержки на первичном рынке и смещение части средств на вторичный рынок», - сказал он. Согласно отчету Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике РФ, в июле и августе 2015 года темпы строительства жилья снизились по отношению к аналогичному периоду 2014 года на 5,9% и 7,4% соответственно.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: недвижимость  Минстрой  жилье 



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Комментарии

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