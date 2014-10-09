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В России могут отменить круглую печать на документах

09 Октября 2014, 11:02 | В России

В России собираются отменить институт круглой печати. Законопроект Минэкономразвития об отмене обязательной печати для хозяйственных обществ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект исключит круглую печать как обязательный атрибут для ведения бизнеса юридическими лицами, поясняет "Интерфакс". Развитие современной техники и технологий не дает подлинности отпечатка печати юрлица на документах, подчеркивается в пояснении к законопроекту. При этом контрагенты и государственные органы зачастую обращают внимание лишь на наличие печати общества на документе, не изучая детально подпись руководителя или другого представителя юридического лица, что на практике порождает используемые при корпоративных конфликтах мошеннические схемы.

Правительство намерено заменить круглую печать на более актуальные и современные способы идентификации – на электронную подпись, на специальные бланки компаний с голографическими печатями и другими современными способами защиты.

При этом законопроект не направлен на запрет круглой печати как инструмента бумажного документооборота вообще, а лишь дает возможность отказаться от круглой печати в пользу современных способов идентификации. При отмене обязанности право использовать круглую печать сохраняется.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По информации информагентств
Теги: документы  законы  Минэкономразвития 



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Комментарии

  • Псевдоним12:50, 09.10.2014#

    Больше вроде как других дел у правительства нет

  • Вася14:23, 09.10.2014#

    Хочется посмотреть, как ИП будет печатать счета на фирменных бланках с голограммой. Он тогда сразу сам ГОЛО-граммой станет. А электронная подпись вообще только для электронных документов.

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