Заложено второе судно серии супертраулеров "Русской Рыбопромышленой Компании"

На Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург) заложен киль второго судна из серии супертраулеров нового поколения для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания».

В торжественной церемонии закладки большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства П.С.Савчук, заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга В.Ю.Храбров, руководители «Русской Рыбопромышленной Компании» и Адмиралтейских верфей.

«Мы производим закладку уже второго супертрулера самой «длинной» серии из строящихся сегодня в России судов подобного класса, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Это наглядное подтверждение действенности государственной программы инвестиционных квот, благодаря которой РРПК, наши рыбаки, отрасль в целом получат новые, высокопроизводительные суда, аналогов которым ранее в России не создавалось. Российские верфи обеспечены заказами на несколько лет вперед, гражданское судостроение получило мощный импульс к развитию, а наша компания получила возможность выйти на новый уровень эффективности, экологичности и безопасности промысла».

«Русская Рыбопромышленная Компания строит серию самых современных высокотехнологичных траулеров с безотходным производством, на которых будут созданы все условия для комфорта экипажа, для безопасности производства, - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. - Заслуживают большого уважения те усилия, которые прилагают и компания, и судостроители, строя такие современные корабли. От выполнения этого проекта зависит будущее строительства рыбопромысловых судов».

Первый траулер серии был заложен в январе текущего года. На сегодня на стапеле уже смонтировано порядка 15% секций первого судна, обработано более половины металла для его строительства.

Спуск на воду первых двух траулеров запланирован на первую половину 2020 года, ввод в эксплуатацию – на 2021 год. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами.

Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов более 50 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего - филе минтая и сурими. Мощность по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

Адмиралтейскими верфями для РРПК до 2023 года будет построено шесть судов. Все они строятся в рамках государственной программы ивестиционных квот. Под строительство шести траулеров за РРПК закреплены квоты на вылов около 170 тысяч тонн минтая и сельди в год. Компания планирует строительство еще не менее трех судов – четыре заявки находятся на рассмотрении ФАР.

Общие инвестиции в строительство девяти супертраулеров составят более 60 млрд рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток