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Под угрозой банкротства оказался подрядчик строек АТЭС-2012 во Владивостоке и Олимпиады-2014 в Сочи
Сбербанк подал в Кировский районный суд Омска иск о взыскании 18,9 млрд руб. с ООО «НПО «Мостовик», Олега Шишова, Михаила Федяева и Натальи Кравченко. Все трое — топ-менеджеры и совладельцы компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», гендиректору Шишову принадлежит 44,63% долей, заместителю гендиректора по экономике Федяеву — 5,08%, финансовому директору Кравченко — 2%.
По данным «Ведомостей», банк в 2010-2013 гг. предоставлял «Мостовику» кредиты и банковские гарантии под поручительство троих топ-менеджеров, говорится в иске. Но компания нарушает срок платежей, а на неоднократные письма о необходимости погашения долга ни «Мостовик», ни поручители не ответили. Поэтому банк имеет право требовать досрочного погашения всей суммы долга. При этом кредитор имеет право списывать задолженность со счетов «Мостовика», открытых не только в Сбербанке, но и в других банках. Но средств на них нет, указано в иске.
Банк требует всю сумму долга компании перед ним, говорит человек, близкий к руководству Сбербанка. Он уверяет, что диалог с должником конструктивный и кредитор старается помочь «Мостовику».
Шишов в беседе с «Ведомостями» признал факт просроченной задолженности перед Сбербанком. Он объяснил это недостатком оборотных средств и тяжелым финансовым положением.
Шишов уверяет, что ведет переговоры со Сбербанком и надеется договориться о реструктуризации долга.
Общая задолженность «Мостовика» превышает 35 млрд руб., говорит профильный федеральный чиновник. Знакомый топ-менеджеров компании называет сумму около 40 млрд руб. «Мостовик» задолжал даже собственным сотрудникам. С сентября он задерживает зарплату. По данным Федеральной службы по труду и занятости, на декабрь 2013 г. долг «Мостовика» перед 13 000 работников составлял около 1 млрд руб. Шишов уверяет, что сейчас компания гасит долги по зарплате.
Напомним, «Мостовик» — одно из крупнейших проектных и строительных предприятий России. Компания была одним из крупнейших подрядчиков при подготовке к саммиту стран АТЭС — 2012 во Владивостоке и Олимпиаде-2014 в Сочи. Среди прочего она участвовала в строительстве вантового моста на о. Русский, Ледового стадиона и санно-бобслейной трассы в Сочи. Сумма заказов к Олимпиаде оценивалась в 70 млрд руб. «Мостовик» ежегодно выполняет подрядов на 45 млрд руб., указано на его сайте.
Проблемы у «Мостовика», судя по всему, начались с сентября прошлого года. Именно тогда пошел вал исков к компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2013 г. в арбитражные суды поступило 226 исков на общую сумму 2,96 млрд руб., а с начала этого года — 164 иска на 1,68 млрд руб. Есть иски и о банкротстве. ООО «Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа» («Транснефтегаз») обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском о признании «Мостовика» банкротом.
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