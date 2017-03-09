Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных

Роспотребнадзор разработал проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он запрещает труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Документом также предусмотрена обязанность работодателя предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для кормления малышей.

Новый СанПиН вступит в силу в течение этого года. Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами, пишут «Известия».

Директор Научно-исследовательского института медицины труда профессор Игорь Бухтияров рассказал «Известиям», что действующие гигиенические требования к условиям труда женщин были приняты в 1996 году и уже устарели. В проекте нового СанПиНа учтены все изменения российского законодательства. Также он гармонизирован с Конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и директивами Европейского союза.

— Особенно значимо, что СанПиНом предполагается информирование женщин при приеме на работу о существующем риске повреждения здоровья, в том числе репродуктивного, при работе в условиях воздействия вредных производственных факторов, — пояснил Игорь Бухтияров.

В проекте документа также говорится, что женщины, которые готовятся стать матерями, не должны работать в помещениях без естественного освещения. Профессор Бухтияров рассказал, что «световое голодание» проявляется нарушением обмена веществ и гормонального фона, снижением резистентности организма, что может приводить к нарушению течения беременности.

— Естественное освещение обладает значительным биологическим действием и регулирует важнейшие жизненные функции организма. Под его воздействием усиливается обмен веществ, активизируются процессы кроветворения, улучшается работа эндокринных желез, — сказал профессор. Он добавил, что отсутствие света может оказывать неблагоприятное психофизиологическое воздействие из-за отсутствия связи с внешним миром, ощущения замкнутости пространства, монотонности искусственной световой среды. Всё это снижает физическую и умственную работоспособность, концентрацию внимания и крайне нежелательно в период беременности.

Еще одно нововведение касается матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. В новом СанПиНе указано, что работодатель обязан предоставить им специальное помещение, оборудованное кушеткой, столом, стульями, столами для пеленания, санузлом с унитазом, раковиной для мытья рук, а в кранах должна быть горячая и холодная вода.

— Данное требование связано с тем, что некоторые женщины желают совмещать трудовые обязанности с кормлением грудного ребенка. В ряде организаций такие комнаты имеются, — сказал Игорь Бухтияров.

Проект гигиенических требований к условиям труда женщин также предполагает, что беременные должны работать с ПЭВМ, то есть с персональным компьютером, не более трех часов за смену. Эта норма была перенесена в документ из СанПиНа от 2003 года «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Игорь Бухтияров рассказал, что эти нормативы были разработаны на основе данных отечественных и международных исследований по изучению возможного неблагоприятного влияния на развитие плода электромагнитных полей широкополосного спектра.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ беременная женщина по ее заявлению переводится на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. Однако эксперты трудовой сферы утверждают, что большинство женщин не пользуются уже имеющимися у них правами. И вряд ли им будут доступны бонусы, предусмотренные новым СанПиНом.

Генеральный секретарь Союза профсоюза России Евгений Куликов также считает, что работницы не знают о своих правах в силу юридической безграмотности, а если и знают — не хотят их отстаивать, чтобы не испортить отношения с начальством и не лишиться рабочего места.

— Это не совсем правильно, понуждать женщину работать в период, когда она должна заниматься своим маленьким ребенком. Если мы хотим жить в развитом обществе, то должны дать матери возможность воспитывать малыша дома, а не открывать для нее специальные комнаты на работе, — сказал Евгений Куликов.

По мнению управляющего партнера профессионального сообщества «HR-Эксперты» Виктории Пятницы, в большей степени нормативы, касающиеся требований к условиям труда женщин, — это формальный документ. Крупные организации будут придерживаться законодательства, но среднестатистические коммерческие компании — нет.

Она отметила, что не знает ни об одном случае, чтобы проверяющие органы привлекли к ответственности работодателя за нарушение условий труда женщин.

Тем временем за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (ст. 55 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Контроль за соблюдением санитарных норм и правил осуществляет Роспотребнадзор.

В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что специальная оценка условий труда осуществляется не реже чем один раз в пять лет.