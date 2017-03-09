Минстрой предлагает ввести ответственность за нарушение правил благоустройства

Субъекты РФ в 2017 году должны на законодательном уровне ввести ответственность за нарушение правил благоустройства территорий, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС.

«Условие расходования субсидий (на благоустройство городской среды) - это учреждение современных правил благоустройства и закона субъекта РФ о введении ответственности за нарушение этих правил. Правила благоустройства - это закон в муниципалитете, и за его нарушение, и в отношении органов местного самоуправления в том числе, должна быть соответствующая ответственность», - сказал Андрей Чибис.

Он отметил, что министерство подготовило указания, рекомендации по правилам благоустройства. При этом ведомство просит регионы «подготовить свои предложения для того, чтобы получили идеальный модельный документ».

«Безусловно, принципиально важно прописать в этих правилах благоустройства вот эти возможности: что такое прилегающая территория, какие полномочия у муниципалитета в отношении собственников жилой и нежилой недвижимости, уточнить формулировки в самих федеральных законах, чтобы эти полномочия были прописаны с точки зрения закона», - пояснил замминистра.

Документ должен быть утвержден до конца 2017 года. Он будет согласован в том числе с Генпрокуратурой.

В свою очередь, замглавы Минстроя России Хамит МАВЛИЯРОВ рассказал «Интерфаксу», что качество проведения капремонта будет усилено за счет экспертизы проектов. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано главой кабмина. Реализация документа позволит усилить качество проводимого ремонта и обеспечить безопасность зданий.

По словам Хамита Мавлиярова, новый механизм, предлагаемый Минстроем России, усовершенствует порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта зданий и жилых домов, что в конечном итоге позволит обеспечить выполнение норм техрегламента «О безопасности зданий и сооружений».

«Иногда под строкой капитального ремонта проводят реконструкцию здания и затрагивают основные несущие характеристики объекта, но считают, что все это можно профинансировать по строке «капремонт». В ряде случаев мы видим, что такая экономия не всегда хорошо заканчивается. Новый документ позволит поставить ситуацию под контроль», - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что проектная документация для проведения капитального ремонта зданий и жилых домов, затрагивающего основные несущие характеристики объекта, должна получить заключение экспертизы. Кроме того, заявитель может представлять документы на проверку сметной стоимости капремонта зданий и жилых домов в электронном виде. Оказание услуги в электронной форме приведет к сокращению сроков и упрощению процедуры проведения проверки. Принцип и механизм подачи аналогичны тем, которые действуют сейчас в отношении проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.