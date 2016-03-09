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"Сбербанк Первый" вошел в Топ-3 лучших банков в категории Private Banking

09 Марта 2016, 12:43 | В России

«Сбербанк Первый» вошел в Топ-3 лучших банков по версии Frank Research Group в сегменте Private Banking, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Обычно услуги private banking доступны клиентам, размещающим средства от $1 млн.  Порог входа в «Сбербанк Первый» начинается от 8 млн руб. в Москве и 4 млн руб. в регионах.  При этом качество сервиса и продуктов, а также  профессионализм персональных менеджеров позволили нам занять одно из первых мест в такой высокой категории. Очень важно, что эта оценка совпадает с мнением наших клиентов – нам доверяют свой капитал уже 54,5 тыс. клиентов в более чем 100 городах России», – подчеркнула Мария Поденко, руководитель сети «Сбербанк Первый».

В 2015 году премиальная сеть «Сбербанк Первый» показала рекордные привлечения пассивов: за год привлечено 563,6 млрд руб. В настоящее время пассивы сети составляют более 2 трлн руб. Это около 19% всех пассивов розничных клиентов Сбербанка.

В 2015 году «Сбербанк Первый» запустил новую линейку продуктов, включающую, в частности, новые стратегии доверительного управления, паевые инвестиционные фонды, страховые продукты, а также собственную программу привилегий для держателей премиальных карт «Сбербанк Первый».

Исследовательская компания Frank Research Group объявила победителей в ежегодном рейтинге «Frank RG Private Banking Rating 2015» в сегментах Private Banking и Private Banking & Wealth Management. Аналитики исследовали банки, предоставляющие комплексное консультационное и банковское обслуживание состоятельным клиентам на российском рынке. Всего в исследовании приняли участие 19 банков, суммарно занимающих 70%-75% рынка private banking (по оценке Frank Research Group).

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк 



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