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Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд

09 Февраля 2018, 13:20 | В России

Пленум Верховного суда России рекомендовал резко ужесточить наказания по преступлениям, касающихся жилищной сферы. Так ВС детально разъясняет, что считать уголовным обманом, попадающим под статью «Мошенничество», а также как разграничить одно мошенничество от другого, сообщает портал ВС.

В некоторых случаях признать мошенниками могут даже тех дельцов, кто при сделке умолчал о важных деталях. «Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям», говорится в постановлении.

Еще один важный момент: закон особо защищает жилье граждан. Если в результате аферы кто-то лишился квадратных метров, мошенников надо судить строже. В статье 159 УК «Мошенничество» есть специальный пункт, наказывающий за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В таком случае виновным предусмотрен срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Как поясняет Верховный суд, применять данную норму надо независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным, жил ли он там постоянно. Раз кто-то увел на сторону квадратные метры, он должен проходить по строгой статье.

Под жилым помещением в данном случае надо понимать не только дом или целую квартиру, но часть дома или квартиры, те же комнаты в коммуналках. Форма собственности - частная или муниципальная квартира - тоже не важна.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Верховный суд  мошенничество 



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