Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд
Пленум Верховного суда России рекомендовал резко ужесточить наказания по преступлениям, касающихся жилищной сферы. Так ВС детально разъясняет, что считать уголовным обманом, попадающим под статью «Мошенничество», а также как разграничить одно мошенничество от другого, сообщает портал ВС.
В некоторых случаях признать мошенниками могут даже тех дельцов, кто при сделке умолчал о важных деталях. «Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям», говорится в постановлении.
Еще один важный момент: закон особо защищает жилье граждан. Если в результате аферы кто-то лишился квадратных метров, мошенников надо судить строже. В статье 159 УК «Мошенничество» есть специальный пункт, наказывающий за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В таком случае виновным предусмотрен срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Как поясняет Верховный суд, применять данную норму надо независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным, жил ли он там постоянно. Раз кто-то увел на сторону квадратные метры, он должен проходить по строгой статье.
Под жилым помещением в данном случае надо понимать не только дом или целую квартиру, но часть дома или квартиры, те же комнаты в коммуналках. Форма собственности - частная или муниципальная квартира - тоже не важна.
Новости тематики
- Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд
- Почем биткоин за решеткой
- Кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad назвали самых привлекательных работодателей России
- Минстрой предлагает ввести ответственность за нарушение правил благоустройства
- Предприниматели Приморского края получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
- В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо
- Компании обяжут раскрыть механизм начисления бонусов топ-менеджерам
- Акцизы на табак в России будут увеличивать ежегодно на 10 %
- Крупнейшую в России онлайн-библиотеку заблокируют в сентябре
- Иностранных интернет-торговцев обложат российским НДС
Новости раздела
- Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд
- Потолки в стандартных российских квартирах могут стать выше на 40 см
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" победило в номинации "Лучшая инновационная услуга оператора"
- Почем биткоин за решеткой
- Ипотека уходит в интернет
- Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
- В 2018 году бизнес ждет новый вал проверок
- "ЭРА-ГЛОНАСС" переоснастят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Россия дорого заплатит МОК за собственное унижение
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Потребительское кредитование ограничат
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты