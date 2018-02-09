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Потолки в стандартных российских квартирах могут стать выше на 40 см
Высота потолков в новом стандартном российском жилье может быть увеличена на 40 см, считает министр строительства и ЖКХ России Михаил МЕНЬ. Сейчас высота потолков в типовых российских квартирах составляет 2,4 метра.
«Речь идет о том, чтобы до 2,8 метра увеличить те нормативы, которые есть сейчас в стандартном жилье», - сказал министр, согласившись с озвученным ранее предложением первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА.
Михаил Мень также считает, что строительство жилья станет дешевле для застройщиков после принятия в России требований к жилью стандартного класса. «Будет дешевле, потому что уже готовые проекты, готовая экспертиза, остаётся только привязать тот или иной проект к месту», - сказал министр.
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