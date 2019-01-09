Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
09 Января 2019, 18:16 | В России
Работать в нашей далеко не самой преуспевающей стране, похоже, некогда
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных. Так, длительный отдых в следующий раз ждет россиян с 8 по 10 марта — в связи с Международным женским днем.
В вот выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен на 10 мая.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Новости тематики
- Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Самые привлекательные работодатели России
- Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
- Российским работодателям не нужны шибко умные сотрудники
- Семь главных ошибок руководителей в соцсетях
- Обучение кадров стало прерогативой крупного бизнеса
- Рынку труда требуются подчиненные
- В России резко выросло число работников с неполной занятостью
- Минтруд рассмотрит вопрос о запрете соцсетей на рабочем месте
Новости раздела
- Потребительскую корзину предлагают расширить до 25 тысяч рублей
- Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- Биткойн выделки не стоит
- Рестораны, парикмахерские и вся сфера услуг стройными рядами уходят в тень
- Налоги растут вдвое быстрее зарплат
- "Русская Рыбопромышленная Компания" назначила нового коммерческого директора
- Магазины начали избавляться от охранников
- "Русская Рыбопромышленная Компания" начнет выпуск премиальной продукции из минтая совместно с группой "Agama"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мошенники научились использовать номер 900
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- В деле экс-мэра Владивостока появились два неожиданных свидетеля
- За выезд из Японии придется заплатить
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Неопытные водители будут платить больше
Loading...