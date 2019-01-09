Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Работать в нашей далеко не самой преуспевающей стране, похоже, некогда

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных. Так, длительный отдых в следующий раз ждет россиян с 8 по 10 марта — в связи с Международным женским днем.

В вот выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен на 10 мая.