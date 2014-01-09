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Известный телеведущий станет вице-президентом "Роснефти"
Известный телеведущий Михаил Леонтьев займет пост вице-президента по PR российской нефтяной компании "Роснефть". При этом журналист продолжит вести программу "Однако" на "Первом канале" и курировать издание одноименного журнала, пишет "Коммерсантъ".
Об этом изданию рассказали источники, близкие к компании, правительству и администрации президента. "Леонтьев — известное лицо, Игорь Иванович (Сечин – прим. РБК) любит приглашать на работу таких людей", - отметил один из собеседников.
По некоторым данным, Леонтьев и глава "Роснефти" Игорь Сечин давно находятся в приятельских отношениях. В то же время в самой корпорации от комментариев воздержались.
Формально назначение на должность топ-менеджера не требует согласования с администрацией президента, но о карьерных перестановках здесь осведомлены.
Должность советника и вице-президента по PR в "Роснефти" появится специально под Леонтьева. Телеведущий будет курировать деятельность департамента информации рекламы. В настоящее время этот пост занимает главред телеканала "РЕН-ТВ" Владимир Тюрин. Остается открытым вопрос, как будут распределяться полномочия двух экспертов.
По мнению некоторых собеседников, назначение Леонтьева может свидетельствовать о планах госкомпании создать собственный медийный холдинг. Впрочем, источники, близкие к корпорации, подобные предположения опровергают, пишет РБК.
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Эта небритая рожа теперь в Роснефти? Видать он шибко понимает в крекинге нефти, а я всегда его держал за проплаченное чмо. Рад, что не ошибся.