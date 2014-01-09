Известный телеведущий станет вице-президентом "Роснефти"

Известный телеведущий Михаил Леонтьев займет пост вице-президента по PR российской нефтяной компании "Роснефть". При этом журналист продолжит вести программу "Однако" на "Первом канале" и курировать издание одноименного журнала, пишет "Коммерсантъ".

Об этом изданию рассказали источники, близкие к компании, правительству и администрации президента. "Леонтьев — известное лицо, Игорь Иванович (Сечин – прим. РБК) любит приглашать на работу таких людей", - отметил один из собеседников.

По некоторым данным, Леонтьев и глава "Роснефти" Игорь Сечин давно находятся в приятельских отношениях. В то же время в самой корпорации от комментариев воздержались.

Формально назначение на должность топ-менеджера не требует согласования с администрацией президента, но о карьерных перестановках здесь осведомлены.

Должность советника и вице-президента по PR в "Роснефти" появится специально под Леонтьева. Телеведущий будет курировать деятельность департамента информации рекламы. В настоящее время этот пост занимает главред телеканала "РЕН-ТВ" Владимир Тюрин. Остается открытым вопрос, как будут распределяться полномочия двух экспертов.

По мнению некоторых собеседников, назначение Леонтьева может свидетельствовать о планах госкомпании создать собственный медийный холдинг. Впрочем, источники, близкие к корпорации, подобные предположения опровергают, пишет РБК.

ZRPRESS.RU, Владивосток.