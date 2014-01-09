www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Известный телеведущий станет вице-президентом "Роснефти"

09 Января 2014, 15:23 | В России

Известный телеведущий Михаил Леонтьев займет пост вице-президента по PR российской нефтяной компании "Роснефть". При этом журналист продолжит вести программу "Однако" на "Первом канале" и курировать издание одноименного журнала, пишет "Коммерсантъ".

Об этом изданию рассказали источники, близкие к компании, правительству и администрации президента. "Леонтьев — известное лицо, Игорь Иванович (Сечин – прим. РБК) любит приглашать на работу таких людей", - отметил один из собеседников.

По некоторым данным, Леонтьев и глава "Роснефти" Игорь Сечин давно находятся в приятельских отношениях. В то же время в самой корпорации от комментариев воздержались.

Формально назначение на должность топ-менеджера не требует согласования с администрацией президента, но о карьерных перестановках здесь осведомлены.

Должность советника и вице-президента по PR в "Роснефти" появится специально под Леонтьева. Телеведущий будет курировать деятельность департамента информации рекламы. В настоящее время этот пост занимает главред телеканала "РЕН-ТВ" Владимир Тюрин. Остается открытым вопрос, как будут распределяться полномочия двух экспертов.

По мнению некоторых собеседников, назначение Леонтьева может свидетельствовать о планах госкомпании создать собственный медийный холдинг. Впрочем, источники, близкие к корпорации, подобные предположения опровергают, пишет РБК.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Роснефть  бизнес  СМИ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним01:22, 10.01.2014#

    Эта небритая рожа теперь в Роснефти? Видать он шибко понимает в крекинге нефти, а я всегда его держал за проплаченное чмо. Рад, что не ошибся.

  • Володя02:17, 10.01.2014#

    Как он старался и наконец то выслужился на место укорыта, крупный специалист по нефти, теперь с утроеннойэнергией будет балаболить, а там же есть ещё в колоде, ихтоже надо пристроить за выдающиеся заслуги по облизываниюшкварок.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru