Японский госбанк может предоставить Сбербанку суперкредит в иенах

Государственный Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) прорабатывает возможность предоставления российскому Сбербанку кредита в размере 30 млрд иен (около $263 млн по текущему курсу).

Как сообщил телеканал «Ти-би-эс», эти средства предполагается использовать для финансирования производства на территории РФ. Заем будет предоставлен в японской валюте, поскольку подобные операции не подпадают под санкции. Ранее Сбербанк сообщал, что в июле этого года привлек от JBIC кредит в размере 4 млрд иен ($35 млн).

Кроме того, телеканал отмечает, что руководство Японского банка международного сотрудничества завершает подготовку к выделению займа российской стороне на реализацию проекта «Ямал СПГ». Как ранее рассказал в интервью ТАСС старший управляющий директор JBIC Тадаси МАЭДА, объем предоставляемых средств составит порядка 200 млн евро. «Я думаю, что мы сможем выделить кредит на ямальский проект. Участие будет небольшим, если учесть гигантские масштабы этого проекта, - в общей сложности порядка 200 млн евро», - рассказал он.

В мае этого года на встрече в Сочи японский премьер Синдзо АБЭ предложил президенту РФ Владимиру ПУТИНУ план развития сотрудничества из восьми пунктов. Он подразумевает укрепление отношений двух государств в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. Кроме того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Точное содержание плана не раскрывается, однако по итогам визита в Москву министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, ответственного за развитие отношений с РФ, было объявлено, что стороны определили около 30 приоритетных экономических проектов.