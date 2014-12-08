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Генпрокуратура предложила свой план сокращения проверок бизнеса
Вслед за призывом Владимира Путина оградить бизнес от чрезмерных проверок появились первые предложения, как облегчить жизнь предпринимателям. Межведомственная рабочая группа при Генпрокуратуре рекомендует запретить внеплановые проверки, инициированные по анонимкам и установить ответственность за ложные сведения от заявителей.
«Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить их от навязчивого надзора и контроля, я сказал: именно навязчивого надзора и контроля. Каждая проверка должна стать публичной. Надо отказаться от самого принципа тотального бесконечного контроля», – заявил Владимир Путин в четверг во время Послания президента Федеральному собранию.
В пятницу Кремль опубликовал поручения по его итогам. До 15 июля 2015 года президент поручил подготовить изменения в законодательство, которые заставят контролеров учитывать риски потенциальной опасности деятельности компании и запретят плановые проверки малого бизнеса в течение трех лет, если за три года до этого не было выявлено никаких нарушений.
Возможно, этим список послаблений для бизнеса не ограничится. В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос совершенствования госконтроля за компаниями. В распоряжении РБК оказалась справка управления по надзору Генпрокуратуры за соблюдением прав предпринимателей, подготовленная по итогам поручения. Ее подлинность подтвердила представитель аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, представители которого входят в межведомственную рабочую группу при Генпрокуратуре по защите прав предпринимателей. Исполнителем по поручению премьера значится Минюст, в ближайшее время предложения межведомственной рабочей группы будут направлены туда, уточнила она.
Авторы документа предлагают прекращать внеплановую проверку компании, если будет установлено, что ее начали из-за анонимного обращения. Изменения должны коснуться ст. 294 закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля». Кроме того, предлагается законодательно закрепить механизм предварительной проверки достоверности сведений о заявителях и их информации. Так члены рабочей группы надеются обезопасить бизнес от злоупотреблений со стороны конкурентов.
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