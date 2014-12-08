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Генпрокуратура предложила свой план сокращения проверок бизнеса

08 Декабря 2014, 14:15 | В России

Вслед за призывом Владимира Путина оградить бизнес от чрезмерных проверок появились первые предложения, как облегчить жизнь предпринимателям. Межведомственная рабочая группа при Генпрокуратуре рекомендует запретить внеплановые проверки, инициированные по анонимкам и установить ответственность за ложные сведения от заявителей.

«Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить их от навязчивого надзора и контроля, я сказал: именно навязчивого надзора и контроля. Каждая проверка должна стать публичной. Надо отказаться от самого принципа тотального бесконечного контроля», – заявил Владимир Путин в четверг во время Послания президента Федеральному собранию.

В пятницу Кремль опубликовал поручения по его итогам. До 15 июля 2015 года президент поручил подготовить изменения в законодательство, которые заставят контролеров учитывать риски потенциальной опасности деятельности компании и запретят плановые проверки малого бизнеса в течение трех лет, если за три года до этого не было выявлено никаких нарушений.

Возможно, этим список послаблений для бизнеса не ограничится. В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос совершенствования госконтроля за компаниями. В распоряжении РБК оказалась справка управления по надзору Генпрокуратуры за соблюдением прав предпринимателей, подготовленная по итогам поручения. Ее подлинность подтвердила представитель аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, представители которого входят в межведомственную рабочую группу при Генпрокуратуре по защите прав предпринимателей. Исполнителем по поручению премьера значится Минюст, в ближайшее время предложения межведомственной рабочей группы будут направлены туда, уточнила она.

Авторы документа предлагают прекращать внеплановую проверку компании, если будет установлено, что ее начали из-за анонимного обращения. Изменения должны коснуться ст. 294 закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля». Кроме того, предлагается законодательно закрепить механизм предварительной проверки достоверности сведений о заявителях и их информации. Так члены рабочей группы надеются обезопасить бизнес от злоупотреблений со стороны конкурентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: бизнес  генпрокуратура  проверка 



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