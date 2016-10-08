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40 процентов российской экономики находится в "тени"
По экспертным оценкам, в настоящее время в теневом секторе российской экономики задействовано до 40% экономически активного населения страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Официальная статистика по итогам 2015 указала на объем неформальной занятости в 20,5%, констатировав его рост с 2010 года на 4,1%. Чаще всего про трудовой договор «забывают» в сферах торговли, сельского хозяйства и строительства.
«Серая» реальность
Неформальную занятость можно определить как «любые виды трудовых отношений, основанные на устной договоренности». У ее роста в России, помимо стремления граждан «сэкономить» на уплате налогов, есть несколько других объективных причин.
Во-первых, не секрет, что в кризисные периоды снижаются доходы населения и растет безработица. В некоторых отраслях экономики сокращения были довольно ощутимыми. К примеру, Росстат привел данные о том, что в банковской сфере с 2014 года работу потеряли порядка 120 тыс. человек, или 15% занятых в секторе.
Кроме того, многие из тех, кто остался трудоустроенным, берут себе дополнительную и чаще всего неофициальную подработку. По оценке Института социологии РАН, сегодня неформально подрабатывают 28% граждан.
Во-вторых, многие из тех, кто и рад бы работать «в белую» как индивидуальный предприниматель признаются, что опускают руки перед сложными административными барьерами и разного рода бюрократическими препонами.
Все не так уж плохо
Критичным принято считать показатель удельного веса теневой экономики в 45-50%. В среднем, для развивающихся стран справедлив показатель в 30-40%, для развитых 10-25%. Удельный вес теневой экономики в мире достигает уровня в 35,5% мирового ВВП, по данным Всемирного банка. Поэтому можно сделать вывод о том, что российская «гаражная экономика», безусловно, выросла в кризис, но это вполне объяснимое явление, а рост ее ограничивается величиной средних значений для развивающихся стран.
К дальнейшему увеличению «серого» сегмента экономики может привести только еще более мощный финансовый кризис, но такой угрозы, по нашему мнению, в обозримом будущем не просматривается.
Внутренними ограничителями для развития «гаражной экономики» служат действия властей, направленные на поддержку занятости, а также рост финансового самосознания россиян. По данным Superjob, число тех, кто лоялен теневым заработкам, сократилось с 60% в 2009 году до 41% в 2015 году.
Бой с тенью или…?
«Гаражная экономика» – явление сложное и многогранное. В ней много участников и здесь чрезвычайно пестрый состав – от звезд шоу-бизнеса до бригады строителей, от репетиторов-надомников до бабушек, торгующих на улице зеленью.
Если применять одни только запретные меры и ужесточать ответственность, ситуация кардинально не изменится. Зато можно упростить процедуру регистрации ИП, сократить количество административных барьеров, стимулировать создание новых рабочих мест. В каких-то случаях эффективными могут быть налоговая амнистия или другие послабления, которые бы делали целесообразным и безопасным выход «из тени».
Немаловажно также стимулировать рост финансовой и правовой грамотности. Человек, получающий зарплату в конверте, должен четко понимать, как это аукнется ему в будущем в плане пенсионного обеспечения и что в неформальных отношениях с работодателем у него не будет шансов защитить свои законные интересы.
Наконец, мировой опыт показывает, что для сокращения теневого сектора необходимо стимулировать наращивание доли безналичных расчетов в экономике – безналичные операции практически невозможно скрыть.
Фото Коммерсант.Ru.
Виталий БАГАМАНОВ, управляющий директор «БКС Ультима», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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