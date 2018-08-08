Производители экологически чистой продукции в Приморском крае получат господдержку

Президент России Владимир Путин подписал закон об органической сельскохозяйственной продукции, предусматривающий специальную маркировку такой продукции и государственную поддержку ее производителей.

Документ запрещает применять при производстве экологически чистой сельхозпродукции агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, за исключением тех, что разрешены национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам вице-губернатора Приморья Валентина Дубинина, закон позволит занять новую нишу в мировом экспорте экологической продукции.

«Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. До этого времени необходимо научить сельхозпроизводителей применять новые технологии, отказаться от химических средств защиты растений», – прокомментировал заместитель главы региона.

Напомним, глава региона Андрей Тарасенко не раз подчеркивал, одна из важнейших задач – насытить Приморье местной экологически чистой продукцией и выйти на экспорт в страны АТР. Вопрос развития сельского хозяйства глава края обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.

Фото - пресс-служба администрации Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток