www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Таксисты научились обманывать GPS

08 Августа 2016, 12:00 | В России

Сервисы такси «Яндекс.Такси», Gett и Wheely обнаружили, что сотрудничающие с ними водители используют специальные приложения, меняющие реальные координаты автомобилей. Это позволяет таксистам получить более выгодный заказ или получить его раньше других водителей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Как сообщили газете представители онлайн-агрегаторов такси, установить искажающие GPS-координаты навигатор стоит совсем не дорого. Компания Gett узнала о подобной проблеме в 2015 году. По словам представителя агрегатора такси, зачастую водители пытаются исказить свое местоположение на территории аэропортов, где скапливаются очереди из таксистов. Приложение позволяет показать местоположение автомобиля как наиболее близкое к клиентам, чтобы первым получить заказ. В «Яндекс.Такси» сообщили, что при помощи таких устройств таксисты могут брать заказ в аэропорту, находясь за его пределами, чтобы не оплачивать парковку или получить заказ из дома.

Операционный директор Wheely Ольга Королева подтвердила, что водители сервиса также пользуются системой подмены локаций для получения заказов из аэропортов.

«По факту они не находились возле аэропорта: сидели дома или ездили по городу, но получали заказы, которые распределялись в этом районе»,— сказала она.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: gps  такси  навигатор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru