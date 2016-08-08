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Таксисты научились обманывать GPS
Сервисы такси «Яндекс.Такси», Gett и Wheely обнаружили, что сотрудничающие с ними водители используют специальные приложения, меняющие реальные координаты автомобилей. Это позволяет таксистам получить более выгодный заказ или получить его раньше других водителей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».
Как сообщили газете представители онлайн-агрегаторов такси, установить искажающие GPS-координаты навигатор стоит совсем не дорого. Компания Gett узнала о подобной проблеме в 2015 году. По словам представителя агрегатора такси, зачастую водители пытаются исказить свое местоположение на территории аэропортов, где скапливаются очереди из таксистов. Приложение позволяет показать местоположение автомобиля как наиболее близкое к клиентам, чтобы первым получить заказ. В «Яндекс.Такси» сообщили, что при помощи таких устройств таксисты могут брать заказ в аэропорту, находясь за его пределами, чтобы не оплачивать парковку или получить заказ из дома.
Операционный директор Wheely Ольга Королева подтвердила, что водители сервиса также пользуются системой подмены локаций для получения заказов из аэропортов.
«По факту они не находились возле аэропорта: сидели дома или ездили по городу, но получали заказы, которые распределялись в этом районе»,— сказала она.
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