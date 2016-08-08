Госкомпании обязали снизить операционные расходы на 10%

Росимущество разослало в компании, подконтрольные государству, директиву снизить на 10% операционные издержки и представить в правительство план, как они это сделают. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Ведомости».

РЖД, «Транснефть», «Алроса» и «Россети» подтвердили изданию получение бумаги. Ранее от госкомпаний требовали сократить издержки на 2-3%, отмечает издание.

Директива поручает представителям государства в советах директоров компаний инициировать заседания советов, которые поручат менеджменту разработать или обновить планы сокращения операционных издержек на 10%. На это компаниям отводится месяц. Далее раз в квартал госкомпании должны отчитываться перед советом директоров и отраслевым федеральным министерством о сокращении затрат. В Минэкономики отметили, что мера нужна для оптимизации средств федерального бюджета.