Работодатели, которые не платят деньги в Пенсионный фонд, сядут за решетку

На шесть лет могут сесть в тюрьму бизнесмены, которые не платят страховые взносы в социальные фонды. И это не освобождает их от больших штрафов, которые сейчас взимаются с нарушителей.

Эксперты "РГ" опасаются, что такое ужесточение наказания может привести к активному уходу зарплат в тень. Хотя планировался как раз обратный эффект.

Новации в законодательство предусматривает законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов". Его текст опубликован минюстом в Интернете и сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Фактически наказание за неуплату предпринимателями взносов в Пенсионный фонд, а также в фонды социального и обязательного медицинского страхования может стать таким же строгим, как за уход от налогов. Скажем, за сокрытие денег или имущества организации (или индивидуального предпринимателя), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по соцвзносам, можно сесть в тюрьму и на семь лет. Если страховые взносы не хочет платить индивидуальный предприниматель, то максимальный срок, который ему грозит, - три года лишения свободы. Градация штрафов для физлиц - от ста до пятисот тысяч рублей. Для представителей компаний за невыплату взносов предусмотрели максимальное наказание в шесть лет лишения свободы. Диапазон штрафов для них остался, как и для индивидуальных предпринимателей.

Эксперты "РГ" не согласны с ужесточением ответственности. По общественной опасности, поясняют они, уклонение от уплаты соцвзносов должно соответствовать уклонению от налогов, за что наказывают лишением свободы.

Но претензий страховых фондов к предпринимателям, как правило, меньше, чем у налоговиков, поэтому говорить о необходимости уравнивать уклонистов было бы несправедливо, рассуждает председатель правового комитета Ассоциации молодых предпринимателей России Сергей ВАРЛАМОВ. "И наказание за это должно быть мягче", - говорит эксперт.

Но и логику правоохранителей понять можно, говорит эксперт "РГ". "Штраф уклонистами рассматривается как индульгенция и заранее учитывается как фактор ценообразования на товары, работы или услуги", - поясняет Варламов. По его словам, наказание в виде штрафа часто исполняется не совсем хорошо. А значит, угроза уголовной ответственности для уклонистов теоретически может и повысить выплаты во внебюджетные фонды.

"Но бизнес от этого пострадает. А следом - и работник, если предприятие не будет повышать ему зарплату или закроется", - сетует эксперт проекта "Общественная дума" Сергей Литвиненко. По его мнению, собираемость денег в фонды если и вырастет, то за счет стойких представителей среднего бизнеса. У остальных, полагает он, зарплаты пойдут "в тень" еще активнее, чем сейчас.

Наиболее оптимальным вариантом для бизнеса было бы не уголовное наказание для уклонистов от страховых взносов, а реинкарнация единого социального налога (ЕСН), отмененного в 2010 году, плюс введение добровольных страховых платежей. Такое мнение в разговоре с "РГ" высказал вице-президент Общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Владислав КОРОЧКИН.

ZRPRESS.RU, Владивосток.