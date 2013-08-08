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В России готовятся закрыть тысячи компаний

08 Августа 2013, 12:00 | В России

Сотни миллиардов рублей в год теряет наша экономика от деятельности фирм-однодневок. Теперь шансов развернуться у них будет значительно меньше. На днях вступила в силу новая норма закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Она даст возможность оперативнее вычислять мошенников, сообщает «РГ».

Отныне налоговые инспекторы обязаны рассылать уведомления, связанные с проверками, пени, штрафами, а также вызовом для дачи пояснений, только по юридическим адресам компаний. Они указаны в Едином государственном реестре юридических лиц. А фактические почтовые адреса, которые в настоящее время не совпадают у более 70 процентов компаний с юридическими, в расчет приниматься не будут.

Если уведомление возвращается обратно к налоговикам с почтовой пометкой, что адресат не обнаружен, это может привести к серьезным последствиям - решению о приостановке операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств. И такие фирмы попадут под особый контроль, поскольку велика вероятность, что это - "однодневки". Возможные ошибки почты налоговые органы готовы исправлять в течение суток после того, как организация-налогоплательщик подтвердит факт своего существования по адресу, соответствующему данным реестра.

Фирмы-однодневки - большое зло для России, говорит глава Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ. Их широко используют при уклонении от налогов на прибыль, на добавленную стоимость, при ложном возврате НДС, валютных и таможенных операциях. Они тесно связаны с коррупционерами и являются главным звеном в цепочке по обналичиванию "грязных" денег. До сих пор борьба с фирмами-однодневками, по словам Гурвича, носила неэффективный и безадресный характер. Сейчас сделан важный шаг. "Нужно оценить, насколько он окажется результативным, а затем делать следующие шаги", - говорит Гурвич. В европейских странах, добавляет он, такого массового явления "однодневок" нет. Это связано и с ограничением хождения наличных денег, и с гораздо меньшими масштабами уклонения от налогов.

Между тем в борьбе с однодневками не должны пострадать законопослушные компании, предупреждают юристы, так как проблемы с доставкой почты еще никто не отменял, комментирует руководитель юридического департамента компании HEADS Диана Маклозян. Наиболее простой способ обезопасить себя - это перейти на общение с налоговой инспекцией через электронные носители информации", - советует эксперт.

При этом массовые адреса продолжают быть открытыми для регистрации компаний в официальной базе ЕГРЮЛ. Они регистрируются по хорошо известным налоговым органам адресам, но при этом контролеры не предпринимают шагов по их сокращению, ограничиваясь предупредительными штрафами в 5000 рублей. И это еще один источник риска. На одном юридическом адресе "сидят" как добропорядочные компании, так и фирмы-однодневки, соседство с которыми первым налогоплательщикам будет выливаться в блокировку счета.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: закон  Росреестр  мошенничество  налоги 



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Комментарии

  • Ева10:37, 09.08.2013#

    А дать людям заработать легитимным путем в этой стране не пробовали?

  • Псевдоним10:46, 09.08.2013#

    Резко возрастет коррупция в налоговых органах. А малый бизнес исчезнет.

  • Псевдоним10:59, 09.08.2013#

    как всегда--опоздали со всем этим лет на 20. Система похожа на динозавра, у которого уже отъели половину хвоста, а он ещё не реагирует, т. к. нервные импульсы ещё не дошли до его тупорылого сознания. . . !

  • 36212:01, 09.08.2013#

    Очень похоже на реформирование МО, много действий при нулевом результате.

  • Псевдоним12:28, 09.08.2013#

    Скорее результат будет отрицательным.

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