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В России музыку в общественных местах сделают платной
Правительство намерено утвердить тарифы за музыку, которая звучит в общественных местах. Платить придется каждому, кто прилюдно включит фонограмму, не имея авторских прав.
В платной зоне оказываются буквально все места, где могут собираться люди: улицы, парки, спортзалы, катки, парикмахерские и т. д. Получать выплаты будут правообладатели, в том числе авторские общества. Например, для спортзалов такая цена: потягать штангу под любимый шлягер будет стоить 700 рублей в месяц, если озвучивается до 50 кв. метров. Если зал больше, придется доплатить еще, пишет «РГ».
Нарушением будет считаться даже играющее на людях радио, если там крутят шлягеры, а хозяин приемника никому не платит. Недавно такое решение вынес Верховный суд страны. Авторское общество предъявило иск к парикмахерской, где стригли клиентов под популярную радиоволну. Логика истцов была такой: в радиоприемнике крутили "фонограммы, опубликованные для коммерческого использования" (проще говоря, музыка, написанная на продажу), радио слушали не только друзья, но и посторонние. Значит, посчитали заявители, налицо нарушение авторских прав. Ответчики удивились, мол, это же радио, что ди-джеи поставили, то мы и слушали. Но Верховный суд страны принял решение поддержать истца.
75 копеек придется платить на общественном пляже за каждый квадратный метр территории, озвученной "коммерческой музыкой".
Так что практика наметилась. Наверное, такой подход можно использовать и против всяких байкеров, стритрейсеров, драйверов или как там их еще назвать? Скажем, гремит ночью музыка из машин, собравшихся на улице рядом с домом, надо вызывать не только полицию за нарушение тишины, но и авторское общество. Пусть засудят за нарушение авторских прав. Почему бы и нет? Правда, многие правоведы, да что там правоведы - и простые граждане - видят в предлагаемых подходах некоторые недостатки. И это мягко сказано. Внедряемые принципы способны привести к тому, что законным будет только слушать радио в глухой чаще в кругу близких друзей и семьи. А радоваться шашлыкам на своем участке под музыку будет уже чревато, особенно, если через забор улица, набережная, площадь или другие общественные места.
Согласно проекту, авторское общество будет вправе запрашивать всю финансовую документацию у граждан и организаций, организовавших публичное прослушивание коммерческой музыки. Также функционеры авторского общества смогут бесплатно приходить с проверками на мероприятиях.
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Комментарии
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Псевдоним19:10, 08.08.2013#
Бред какой то. . . Смешно до слез уже от все большего вновь вводимых налогов и сборов. Но все молчат. Революции никто не хочет. За воздух тоже скоро бум платить. Леса, ведь охраняются, высаживаются новые деревья, которые вырабатывают кислород и впоследствии люди им дышат, т. е. это инвестиции, а дивидендами будет очередной на воздух. . .
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Псевдоним19:11, 08.08.2013#
Стоит напомнить, что депутату нельзя заниматься бизнесом. ВООБЩЕ! Никаким бизнесом! НЕЛЬЗЯ! Потому что он - депутат! Ему по закону так нельзя делать. В принципе. Вообще никакого бизнеса. Ну то есть ВООБЩЕ. А Гудкову похер. А еще у Гудкова есть две фирмы, да. РОЗдеталь и РС-деталь. А еще у него сын сегодня родился! Поздравляю, Димка! Сдай мандат!
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Faxtor23:21, 08.08.2013#
Почему же дебилы и идиоты??? Очень даже умные. В Москве есть несколько учреждений(институтов) где занимаются проблемой лишних денег у населения. А вы удивляетесь почему у нас всегда цены растут и ВСЕ законопроекты идут только во вред и так или иначе связаны с поборами. Эти упыри ненасытны, выпили всю кровь, а теперь ещё и кровинки слизывают.
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