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Железнодорожники заметили, что в России начался экономический подъем
Все больше экономических индикаторов подтверждают начало экономического роста в России. По итогам мая в положительную зону вышел один из важнейших экономических показателей: перевозка грузов «РЖД», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что в ноябре 2012 года Владимир Якунин (тогда - глава РЖД) заявил, что наблюдается падение объемов грузоперевозок. Он отметил, что это не связано с отсутствием подвижного состава или дороговизной перевозок: «Груза нет». Причиной падения он посчитал (как позже выяснится – справедливо) замедление экономики.
ОАО "Российские железные дороги" в ноябре впервые с 2008 года показало спад погрузки, сообщил президент компании Владимир Якунин журналистам в четверг в Новосибирске.
"Ноябрь показал тенденции снижения погрузки, которую мы оцениваем как сигнал ухудшения конъюнктуры (в экономике страны). Снижение погрузки произошло впервые с 2008 года. Ноябрь показал 97% (от уровня аналогичного месяца прошлого года)", - сказал он.
"Это не потому, что мы работаем плохо - груза нет…", - добавил он.
Сейчас наблюдается обратная ситуация. Уже четвертый месяц подряд наблюдается рост объемов перевозок грузов по железной дороге. Более того, среднегодовой показатель перевозок по итогам мая вышел в положительную зону.
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Вы это. . . о транзитном грузе идущем за границу?! Экономический подъем начнется, тогда-когда, когда у меня в кармане прибавится. . . А так нехрен пудрить народу мозг, своими примитивными статейками!