Железнодорожники заметили, что в России начался экономический подъем

Все больше экономических индикаторов подтверждают начало экономического роста в России. По итогам мая в положительную зону вышел один из важнейших экономических показателей: перевозка грузов «РЖД», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что в ноябре 2012 года Владимир Якунин (тогда - глава РЖД) заявил, что наблюдается падение объемов грузоперевозок. Он отметил, что это не связано с отсутствием подвижного состава или дороговизной перевозок: «Груза нет». Причиной падения он посчитал (как позже выяснится – справедливо) замедление экономики.

ОАО "Российские железные дороги" в ноябре впервые с 2008 года показало спад погрузки, сообщил президент компании Владимир Якунин журналистам в четверг в Новосибирске.

"Ноябрь показал тенденции снижения погрузки, которую мы оцениваем как сигнал ухудшения конъюнктуры (в экономике страны). Снижение погрузки произошло впервые с 2008 года. Ноябрь показал 97% (от уровня аналогичного месяца прошлого года)", - сказал он.

"Это не потому, что мы работаем плохо - груза нет…", - добавил он.

Сейчас наблюдается обратная ситуация. Уже четвертый месяц подряд наблюдается рост объемов перевозок грузов по железной дороге. Более того, среднегодовой показатель перевозок по итогам мая вышел в положительную зону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.