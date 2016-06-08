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Железнодорожники заметили, что в России начался экономический подъем

08 Июня 2016, 17:30 | В России

Все больше экономических индикаторов подтверждают начало экономического роста в России. По итогам мая в положительную зону вышел один из важнейших экономических показателей: перевозка грузов «РЖД», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что в ноябре 2012 года Владимир Якунин (тогда - глава РЖД) заявил, что наблюдается падение объемов грузоперевозок. Он отметил, что это не связано с отсутствием подвижного состава или дороговизной перевозок: «Груза нет». Причиной падения он посчитал (как позже выяснится – справедливо) замедление экономики.

ОАО "Российские железные дороги" в ноябре впервые с 2008 года показало спад погрузки, сообщил президент компании Владимир Якунин журналистам в четверг в Новосибирске.

"Ноябрь показал тенденции снижения погрузки, которую мы оцениваем как сигнал ухудшения конъюнктуры (в экономике страны). Снижение погрузки произошло впервые с 2008 года. Ноябрь показал 97% (от уровня аналогичного месяца прошлого года)", - сказал он.

"Это не потому, что мы работаем плохо - груза нет…", - добавил он.

Сейчас наблюдается обратная ситуация. Уже четвертый месяц подряд наблюдается рост объемов перевозок грузов по железной дороге. Более того, среднегодовой показатель перевозок по итогам мая вышел в положительную зону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: перевозки  якунин  экономика  контейнер  ржд  подъем 



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Комментарии

  • Спам11:14, 09.06.2016#

    Вы это. . . о транзитном грузе идущем за границу?! Экономический подъем начнется, тогда-когда, когда у меня в кармане прибавится. . . А так нехрен пудрить народу мозг, своими примитивными статейками!

  • Nim11:24, 09.06.2016#

    Четвертый месяц подряд, а уже выводы делаются! Да это может быть просто партию бананов с Африки везут (затыкать рты россиянам). Летний сезон и все такое. . .

  • Ник11:28, 09.06.2016#

    Очередной плевок "информации" в зомбомассы!

  • qwer11:42, 09.06.2016#

    4 месяц подряд ходим в "без содержания"!! Автора на мыло.

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