Мораторий на проверки малого бизнеса может стать очередной фикцией

4 июня 2015 года Правительство РФ рассмотрело проект поправок в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» – в обиходе получивший название закона о моратории на проверки малого бизнеса, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Клерк.Ру.

Документу, разработанному Минэкономразвития, была дана в целом положительная оценка, пишет Клерк.Ру, правда, с оговоркой о необходимости уточнить перечень отраслей, которых мораторий не коснется. В частности, в список исключений могут войти управляющие компании в сфере ЖКХ, а также аудиторский бизнес.

А вот уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в своей оценке законопроекта был категоричен: с рядом принципиальных положений его служба согласиться никак не может. Сделано все, чтобы не допустить к «надзорным каникулам» максимальное число компаний, заявил Титов журналистам.

Напомним, что проект моратория был разработан в рамках реализации задач, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года. Предполагается установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрет на осуществление плановых проверок субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, у которых в последние три года не было выявлено грубых нарушений. Действие моратория при этом не будет распространяться на предприятия, работающие в сферах здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики и в социальной сфере. Мораторий не коснется также мероприятий в области госконтроля за промышленной и пожарной безопасностью, за эксплуатацией опасных для окружающей среды объектов, а также в сфере обеспечения радиационной безопасности и защиты государственной тайны.

«Для начала из-под «надзорных каникул исключается весь социальный бизнес, то есть именно та сфера, в развитии которой государство как раз наиболее заинтересовано, а сами эти компаний наименее защищены экономически и административно, - отозвался о законопроекте Борис Титов. - Речь идет примерно о 30 тысячах компаний, которые занимаются медицинскими, образовательными, санаторно-курортными услугами, организацией отдыха детей».

«Надзорные каникулы» не распространятся также на тех, кому была вынесена дисквалификация, приостановлена деятельность, приостановлена или аннулирована лицензия, - продолжил бизнес-омбудсмен. - Тогда как в Поручении президента речь шла исключительно о грубых нарушениях, которые влекут возникновение угрозы здоровью и жизни людей. В законопроекте же под грубым правонарушением понимается, в том числе, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации».

«Кроме того, не соответствуют критериям Поручения и сроки совершения нарушений, являющихся препятствием для применения «надзорных каникул», - подчеркнул Борис Титов. - Если в Поручении сказано, что условием подпадания под «надзорные каникулы» является факт невыявления существенных нарушений по итогам трех лет, предшествующих 01.01.2016 (то есть в период с 01.01.2013 по 31.12.2015), то в законопроекте речь идет уже не о дате нарушения, а о дате окончания проверки, которая его выявила. Между тем проверки иногда длятся много месяцев и даже лет. В результате датой окончания проверки может быть лето 2013 года, а датой нарушения - январь 2011-го».

Бизнес-омбудсмен отметил отсутствие механизма обжалования включения в ежегодный план проверок. И предложил включить в документ положение, по которому плановые проверки должны проходить исключительно в присутствии представителей региональных Уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.