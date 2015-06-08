Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мораторий на проверки малого бизнеса может стать очередной фикцией
4 июня 2015 года Правительство РФ рассмотрело проект поправок в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» – в обиходе получивший название закона о моратории на проверки малого бизнеса, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Клерк.Ру.
Документу, разработанному Минэкономразвития, была дана в целом положительная оценка, пишет Клерк.Ру, правда, с оговоркой о необходимости уточнить перечень отраслей, которых мораторий не коснется. В частности, в список исключений могут войти управляющие компании в сфере ЖКХ, а также аудиторский бизнес.
А вот уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в своей оценке законопроекта был категоричен: с рядом принципиальных положений его служба согласиться никак не может. Сделано все, чтобы не допустить к «надзорным каникулам» максимальное число компаний, заявил Титов журналистам.
Напомним, что проект моратория был разработан в рамках реализации задач, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года. Предполагается установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрет на осуществление плановых проверок субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, у которых в последние три года не было выявлено грубых нарушений. Действие моратория при этом не будет распространяться на предприятия, работающие в сферах здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики и в социальной сфере. Мораторий не коснется также мероприятий в области госконтроля за промышленной и пожарной безопасностью, за эксплуатацией опасных для окружающей среды объектов, а также в сфере обеспечения радиационной безопасности и защиты государственной тайны.
«Для начала из-под «надзорных каникул исключается весь социальный бизнес, то есть именно та сфера, в развитии которой государство как раз наиболее заинтересовано, а сами эти компаний наименее защищены экономически и административно, - отозвался о законопроекте Борис Титов. - Речь идет примерно о 30 тысячах компаний, которые занимаются медицинскими, образовательными, санаторно-курортными услугами, организацией отдыха детей».
«Надзорные каникулы» не распространятся также на тех, кому была вынесена дисквалификация, приостановлена деятельность, приостановлена или аннулирована лицензия, - продолжил бизнес-омбудсмен. - Тогда как в Поручении президента речь шла исключительно о грубых нарушениях, которые влекут возникновение угрозы здоровью и жизни людей. В законопроекте же под грубым правонарушением понимается, в том числе, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации».
«Кроме того, не соответствуют критериям Поручения и сроки совершения нарушений, являющихся препятствием для применения «надзорных каникул», - подчеркнул Борис Титов. - Если в Поручении сказано, что условием подпадания под «надзорные каникулы» является факт невыявления существенных нарушений по итогам трех лет, предшествующих 01.01.2016 (то есть в период с 01.01.2013 по 31.12.2015), то в законопроекте речь идет уже не о дате нарушения, а о дате окончания проверки, которая его выявила. Между тем проверки иногда длятся много месяцев и даже лет. В результате датой окончания проверки может быть лето 2013 года, а датой нарушения - январь 2011-го».
Бизнес-омбудсмен отметил отсутствие механизма обжалования включения в ежегодный план проверок. И предложил включить в документ положение, по которому плановые проверки должны проходить исключительно в присутствии представителей региональных Уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Новости тематики
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- АНКОР и Randstad представят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности бренда работодателя
- Бизнес-гороскоп: От Водолеев может уплыть кошелек
- Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд
- Почем биткоин за решеткой
- Кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad назвали самых привлекательных работодателей России
- Минстрой предлагает ввести ответственность за нарушение правил благоустройства
- Предприниматели Приморского края получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
- В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо
- Компании обяжут раскрыть механизм начисления бонусов топ-менеджерам
Новости раздела
- Магазины начали избавляться от охранников
- "Русская Рыбопромышленная Компания" начнет выпуск премиальной продукции из минтая совместно с группой "Agama"
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Дешевой водки не будет
- Налоговый поворот
- Всем нам придется заплатить звонкой монетой
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Производители экологически чистой продукции в Приморском крае получат господдержку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский