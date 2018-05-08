Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил золото в двух номинациях премии Effie Awards – главной мировой награды за эффективность в маркетинге. Жюри конкурса отметило масштабную инициативу компании по запуску коммуникационной платформы «Другие правила».
Tele2 получила золото в основной номинации «Телекоммуникации. Интернет» престижной премии Effie Awards. Компания обошла других игроков телеком-рынка с проектом по запуску платформы «Другие правила». В 2017 году Tele2 объявила об изменении подхода к коммуникациям, отказалась от копирования услуг конкурентов и стала впервые предлагать уникальные инновационные продукты и решения на рынке. Это позволило изменить статус-кво на телеком-рынке и стать оператором, задающим новые правила и тренды в отрасли.
Tele2 также получила золото в номинации «Ребрендинг». В ней соревновались не только телеком-операторы, но и компании из других отраслей. Благодаря обновленному фирменному стилю и новой коммуникационной платформе Tele2 смогла органично перейти от позиционирования дискаунтера к модели lifestyle enabler и привлечь продвинутых пользователей мобильного интернета.
Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:
«Золото в основной номинации Effie «Телекоммуникации. Интернет» для нас является, безусловно, знаковой наградой. Так же, как и золото в номинации «Ребрендинг». Запуск платформы «Другие правила» разделил жизнь компании на до и после. «Другие правила» стали для Tele2 не просто коммуникационной территорией, а новой бизнес-философией, определяющей ключевые бизнес-процессы, подходы к формированию продуктов и услуг, сервису и, конечно, к коммуникации и продвижению. Реальные бизнес-результаты доказали правильность выбранного вектора развития. И мы гордимся, что эксперты рынка признали Tele2 лучшей в индустрии с точки зрения эффективного маркетинга».
Effie Awards – самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards – ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
- "МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"
- Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
- Tele2 и ЮНИСТРИМ стали партнерами
- "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" победило в номинации "Лучшая инновационная услуга оператора"
- "Ростелеком" отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании
Новости раздела
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- Самые привлекательные работодатели России
- Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Президент Путин подписал очень важный указ
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- В списках новостроев не значится
- Первый международный туристическо-инвестиционный форум пройдет в Хабаровске
- Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке