Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО

Изменения в законах за 2017 год и прогнозы на 2018-й

Почему-то власть имущие считают, что чем суровее наказание, тем меньше водители будут нарушать правила. Вместо того, чтобы улучшать инфраструктуру дорог, продумывать организацию движения, проводить социальные кампании и принимать другие меры, они ужесточают ответственность. В то же время в прошедшем году было принято несколько поправок к законам, которые должны защитить водителей и сделать наши дороги безопаснее. Что поменялось в законодательстве за год и что нас ждет в ближайшем будущем, разбирались эксперты портала drom.ru

Федеральные законы и Кодексы - самые важные правовые акты после Конституции. Инициаторами принятия новых и внесения изменений в действующие законы могут быть депутаты Госдумы или их объединения, законодательные (представительные) органы субъектов, президент, губернаторы и правительство. Текст законопроекта поступает в Госдуму, где он проходит три чтения, причем после первого и второго могут быть внесены достаточно серьезные изменения.

После третьего проект проходит одобрение Советом Федерации, а затем его подписывает президент, после чего в течение 7 дней он должен быть официально опубликован в «Российской газете» или на официальном интернет-портале правовой информации. Если не оговорено иного, закон вступает в силу через 10 дней.

Штраф за пешеходов

Водителей, не уступающих дорогу пешеходам, с 10 ноября 2017 года могут наказывать штрафом в 2500 рублей. Правда, нижняя планка по статье 12.18 КоАП по-прежнему 1500 рублей: какую сумму «выписать», будет решать сотрудник ГИБДД. Какой штраф назначат, если нарушение зафиксировала камера, пока неясно.

Напомним, что в соответствии с КоАП уступать дорогу пешеходам нужно не только автомобилистам, но и велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом). Делать это нужно на пешеходном переходе, обозначенном разметкой 1.14.1, 1.14.2 («зеброй») или знаками 5.19.1 и 5.19.2, при въезде и выезде с прилегающей территории (п. 8.3 ПДД), при повороте на перекрестке (п. 13.1 ПДД), по пути к общественному транспорту (п. 14.6 ПДД). Само действие «уступить дорогу» означает, «что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

С 26 июля 2017 года ограничительная мера в виде запрета выезда за границу применяется к нарушителям ПДД, если сумма неоплаченных штрафов составляет более 30 000 рублей (статья 67 закона «Об исполнительном производстве»).

Три серьезных нарушения - можно лишиться «прав»

Одно из самых вероятных изменений в КоАП этого года - появление статьи 12.38: «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». В ней определено наказание для водителей, совершивших три серьезных нарушения, в виде штрафа 10-30 тыс. рублей или лишения водительского удостоверения на 1–1,5 года.

К серьезным нарушениям относятся 17 составов так называемых «лишенческих» статей, к которым теперь добавляются превышение скорости на 40 км/ч, непропуск на перекрестке автомобиля, который пользуется преимуществом в движении, непредоставление преимущества пешеходу на переходе.

Будут учитываться все серьезные нарушения, совершенные водителем за год. Именно водителем, а не собственником автомобиля, который получает штрафы от камер фотовидеофиксации. То есть статья применима только тогда, когда все три нарушения выявлены инспектором ГИБДД.

Опасное вождение

Ранее под этим же номером была предложена статья, которая вводит наказание за опасное вождение. Это понятие появилось в Правилах дорожного движения 8 июня 2016 года, но ответственность за подобную манеру езды до сих пор не определена. Однако правительство уже предложило штрафовать лихачей на 5 тыс. рублей, не лишая их «прав», и законопроект был одобрен в первом чтении.

Сейчас прорабатывается доказательная база для привлечения водителя к ответственности, и как только ее формулировки станут понятны и однозначны для всех, статья об опасном вождении появится в КоАП.

Неотвратимости наказания за езду в нетрезвом виде пытаются достигнуть, приняв законопроект от Минфина, по которому автомобиль служит залогом оплаты штрафа. Сейчас его сумма составляет 30 тыс. рублей для первого нарушения и 50 тыс. для повторного. Но штраф оплачивают лишь около 30% нарушителей. Поправки предполагают, что автомобиль пьяного водителя доставят на штрафстоянку, и забрать машину можно будет только после внесения залога. Если вину водителя докажут - деньги уйдут на штраф, если нет - вернутся плательщику.

Стучать? Или наказывать нарушителей?

Увеличить количество наказаний по всем статьям КоАП должны будут поправки к Кодексу, которые утвердят фотографии и видеозаписи с регистраторов и смартфонов как доказательство нарушения и основание для вынесения постановления о штрафе. С принятием этих изменений любой человек, имея подобную запись, сможет передать ее через сайт Госуслуг в ГИБДД и привлечь нарушителя к ответственности. Привязку к местности и невмешательство в запись должны обеспечить специальные программы, которые сейчас разрабатывает Минсвязь.

За подделку каких-либо доказательств в административном деле теперь грозит уголовная ответственность. Изменения коснулись 303-й статьи УК с 28 апреля 2017 года. Если раньше ее действие распространялось только на гражданские дела, то сейчас под нее попадают административные, а также дела об административных правонарушениях, в том числе нарушения водителей.

Виновниками в фальсификации может быть достаточно большой круг лиц, участвующих в деле: сами нарушители или их представители, потерпевшие или их представители, свидетели, понятые, эксперты, адвокаты и прокуроры. Но гораздо важнее, что ответственность касается и должностных лиц: уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (судей и сотрудников ГИБДД), а также уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (сотрудников ГИБДД и других инспекций).

За фальсификацию доказательств виновник может быть привлечен к следующим видам ответственности:

• Штраф от 100 000 до 300 000 рублей (или зарплата или иной доход за период от года до двух лет)

• Обязательные работы до 480 часов

• Исправительные работы до двух лет

• Арест на срок до четырех месяцев

При таком подходе любые сфабрикованные фотографии, видеозаписи, показания, односторонние исправления в протоколе могут стать поводом для привлечения к уголовной ответственности.

Интересно, как в свете этих изменений будут развиваться события с некорректно работающими камерами фотовидеофиксации. С одной стороны, по нарушениям, снятым с помощью технических средств, не составляют протоколы, а сразу выписывают постановления. С другой - некорректные снимки или записи есть не что иное, как фальсификация доказательств нарушения, а значит, за их использование можно привлекать к уголовной ответственности должностных лиц.

Из ожидаемых изменений в уголовной ответственности для водителей будет дополнение к статье 264. На его основании можно привлечь виновника административного нарушения за то, что он сразу после ДТП на глазах у сотрудников ГИБДД употребил алкоголь, наркотические или психотропные вещества. Статья 12.27 КоАП уже предусматривает наказание в виде 30 000 рублей штрафа и лишения «прав» на 1,5–2 года за подобное деяние. Его исполнение уберегает нарушителя от уголовной ответственности, что и исправил законопроект.

Обновленный закон «Об ОСАГО»

Пока новый штраф в размере 5 тыс. рублей за отсутствие полиса ОСАГО не принят, но в сам закон об обязательном страховании внесли несколько поправок. Самая важная из них вступила в силу 28 апреля и содержит норму о приоритете натуральной выплаты над денежной. Страховые компании теперь оплачивают восстановительный ремонт, причем с использованием только новых запчастей, и отвечают за сроки его проведения и качество. Но если клиента не устроили сервисы из списка страховой или возникли какие-либо другие сложности в осуществлении ремонта, то он может получить деньги, как и прежде.

С 25 сентября 2017 года потерпевшим в ДТП, в котором участвовало более двух автомобилей, можно обращаться за выплатой в свою страховую компанию. Раньше при аварии с тремя и более участниками нужно было общаться со страховщиком виновника.

С 1 июня 2018 года оформление Европротокола будет возможным, даже если у водителей есть разногласия: их нужно будет внести в бланк извещения о ДТП. С этой же даты лимит при самостоятельном оформлении аварии повышается до 100 000 рублей во всех регионах. Но чтобы на него рассчитывать, нужно предоставить в страховую либо данные ГЛОНАСС, либо фото- и видеофайлы из специальной программы, которая фиксирует время, геопривязку и неизменность данных. Эти поправки в закон Об ОСАГО уже приняты и ждут вступления в законную силу.

Штрафы для дорожников

Еще одно изменение в КоАП, произошедшее в 2017 году, - повышение штрафов для должностных лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения с 20 до 30 тыс. рублей. Также расширен список этих нарушений: теперь помимо ремонта и содержания дорог в него входят их строительство и реконструкция. Если по вине должностных лиц на дороге причинен вред здоровью, то штраф для них составляет от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей (ст. 12.24 КоАП).

Прошлогодняя работа законотворцев как нельзя лучше иллюстрирует политику кнута и пряника. С одной стороны, что-то делается для того, чтобы на дорогах было безопаснее, а с другой - законы позволяют привлечь к ответственности почти любого водителя. При некоторой непродуманности норм и несовершенстве исполнителей страдают невинные люди. И им не помогут никакие «пряники».

КСТАТИ

За руль коммерческого транспорта можно сесть только с российскими правами

С 1 июня 2017 года вступил в действие запрет на управление коммерческим транспортом для водителей, не имеющих российских водительских удостоверений. Эта норма была прописана в законе «О безопасности дорожного движения» еще в 2013 году, но ее применение откладывалось.

Теперь же иностранные таксисты, водители автобусов, дальнобойщики и сотрудники служб доставки, за исключением граждан Киргизии и других государств, в которых русский язык признан официальным, при управлении транспортом с российскими номерами должны иметь российские же права.