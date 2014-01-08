Налоги-2014: меньше тратить, больше вкладывать

Налоговые изменения, вступающие в силу в 2014 году, стимулируют россиян меньше тратить и больше инвестировать - не только через традиционные банковские вклады, но и через ПИФы, доверительное управление или самостоятельную торговлю с помощью брокеров.



Преференции в новом году предусмотрены и для тех, кто любит рискнуть: как по крупному — например, вложить полмиллиарда рублей в завод на Дальнем Востоке, так и поменьше — получить патент и заняться предпринимательством.



Богатых налоговые новации почти не затронут: налог на роскошь, разговоры о котором наделали много шума в 2013 году, реализован лишь отчасти — в виде повышенной нагрузки на владельцев дорогих автомобилей. Увеличивать налоги на элитные апартаменты и загородные имения законодатели отказались, полагая, что это вызовет социальное напряжение.

Не прячьте ваши денежки



Власти РФ уже не первый год пытаются привлечь внимание массового инвестора к небанковским инструментам.



Их действия могут увенчаться успехом в 2015 году, когда россияне смогут открывать в брокерских или управляющих компаниях индивидуальные инвестиционные счета. Пополняя счет на сумму в пределах 400 тысяч рублей в год, граждане будут освобождены от налогов с этих доходов. Пока у начинающего инвестора есть год на то, чтобы накопить заветную сумму и выбрать удачливого брокера.



В 2014 году будут освобождены от налогов доходы по ценным бумагам, которые находились в собственности одного владельца больше трех лет. Этот подарок на Новый год — уже для состоявшего инвестора, а не для новичка.



Не очень приятная норма вступит в силу в 1 июля 2014 года: российские банки начнут информировать налоговые органы об открытии и закрытии счетов своих клиентов. Но вряд ли это заставит большинство вкладчиков спешно перекладывать деньги в другие активы.



Прятать деньги в каких бы то ни было инструментах или сомнительных юрисдикциях становится сложнее с каждым годом. Льготы и преференции с Нового года будут предоставляться только тем налогоплательщикам, которых знает налоговая служба. Если информация о конечном получателе дохода будет скрыта, ему грозят повышенные ставки — например, 30% на доходы в виде дивидендов против 9% для известных получателей.

Кадастр — это роскошь



Налогообложение квартир и домов в 2014 году не изменится — базой для расчета налога остается инвентаризационная стоимость жилья, которая не имеет ничего общего с рыночной оценкой. Планы властей начать взимать налог по рыночной цене вновь откладываются.



Неприятным сюрпризом для некоторых землевладельцев может стать сумма земельного налога, который ФНС начислит им в 2014 году. Базой для этого налога уже сейчас является кадастровая стоимость участка. И если местные власти решат провести переоценку, суммы в налоговых уведомлениях могут измениться.



Если в 2013 году, по данным Росреестра, земельный налог в четырех регионах вырос в 1,5-2 раза из-за переоценки участков, то в 2014 году суммы платежей в налоговом извещении могут измениться для жителей еще полсотни субъектов РФ.



И платить имущественные налоги в новом году придется раньше — крайний срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налога во всех регионах перенесен с 1 ноября на 1 октября.



Есть и хорошие новости: имущественный вычет при покупке жилья налогоплательщик теперь может получать несколько раз — до тех пор, пока не выберет предельную сумму в 2 миллиона рублей, на которую предоставляется вычет. Если родители купили жилье в собственность ребенку — то смогут получить за него и вычет.

Лошадиное измерение



Базовая ставка транспортного налога в 2014 году останется без изменений и по-прежнему будет зависеть от количества лошадиных сил. Идея Минфина превратить этот налог в экологический платеж — т.е. исчислять его исходя из объема двигателя, а не мощности, — пока не нашла поддержки.



Зато реализована другая идея — налог на роскошные авто. На новый автомобиль стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей налог будет в 1,5 раза выше базового, если цена автомобиля от 5 до 10 миллионов рублей — владелец заплатит двойной налог, а за автомобиль дороже 10 миллионов рублей — тройной.



Базовые ставки транспортного налога определяются в каждом регионе отдельно и могут на разных территориях отличаться в несколько раз. Так, например, в Москве действуют одни из самых низких по стране ставок, особенно на малолитражки менее 100 "лошадей". А владельцы автомобиля мощностью до 70 лошадиных сил в столице вообще освобождены от уплаты налога.



В числе самых дорогих регионов — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь суммы в налоговых уведомлениях в несколько раз больше столичных.



Акцизы на автомобили и мотоциклы также вырастут: на транспортные средства мощностью от 90 до 150 лошадиных сил — с 31 до 34 рублей, на более мощные — с 302 до 332 рублей за одну лошадиную силу.

Бензиновый маневр



Но во всех регионах в следующем году ездить на автомобиле станет дороже. Одна из причин — налоговый маневр в нефтяной отрасли, предполагающий повышение НДПИ на нефть с одновременным снижением экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и на нефть.



Другая — рост акцизов на моторное топливо. Акцизы на бензин 4-го и 5-го классов увеличатся в 2014 году на 5% и 12% соответственно.



Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве ТЭК, ранее оценивал ожидаемый рост цен в 2014 году на уровне 6-10%. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов предполагал, что цены вырастут сильнее — на 10-15%.

Градус растет



Алкоголь после новогодних праздников также дешеветь не будет. Больше всего вырастут ставки акцизов на крепкие напитки — с 400 до 500 рублей за литр для продукции крепче 9%, кроме вина и пива. В результате минимальная розничная цена на полулитровую бутылку водки, по оценке производителей, может увеличиться на 17% — до 199 рублей.



Акциз на алкоголь с содержанием спирта менее 9% увеличится с 320 до 400 рублей за литр. Акцизы на более "благородные" напитки в 2014 году вырастут всего на рубль — до 8 рублей за литр вина, сидра или медовухи и до 25 рублей за литр шампанского.



Акциз на безалкогольное пиво — крепостью до 0,5% включительно — в 2014 году останется нулевым, на пиво крепостью до 8,6% — вырастет с 15 до 18 рублей за литр, на более крепкое пиво — с 26 до 31 рубля за литр.



Намного существеннее налоговые новшества ударят по карману курильщиков: по подсчетам производителей, цены на сигареты в 2014 году вырастут в среднем на 17-20% из-за увеличения акцизов на 42%. Сильнее всего подорожают сигареты экономичного и дешевого сегментов, поскольку в их цене велика доля акциза.

Кто рискует…



Новый год — не только время подводить итоги, но и отличный повод начать что-то новое, например, собственный бизнес. В 2014 году граждане, которые впервые регистрируются как индивидуальные предприниматели, могут получить двухлетние налоговые каникулы, а в дальнейшем вместо уплаты налогов просто покупать патент на свой вид деятельности.



Тем, кто уже вырос из категории малого бизнеса, предлагается расширяться на восток. Инвесторы, которые вложат не менее 150 миллионов рублей в течение трех лет или 500 миллионов рублей — в течение пяти лет в создание нового производства на Дальнем Востоке, смогут следующие 10 лет не платить налог не прибыль.



Не забыты и нефтяники, разрабатывающие российский шельф: по новому порядку исчисления НДПИ, его ставка будет зависеть от стоимости добытого сырья и условий его добычи, пишет РИА "Новости".