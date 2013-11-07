"МегаФон" присоединит "Йоту" к "Скартелу"

ОАО "МегаФон" приняло решение о присоединении оператора ООО "Йота" к ООО "Скартел", говорится в сообщении оператора. Обе реорганизуемые компании полностью принадлежат "МегаФону".

ООО "Скартел" (Yota Networks) является владельцем сетей LTE, а также лицензий на LTE-частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц (спаренные полосы по 30 Мгц) на всей территории РФ. ООО "Йота" (бренд Yota) - оператор, предоставляющий услуги передачи данных на сетях "Скартела".

По данным на конец II квартала, Yota обслуживала 648 тыс. абонентов (из них 43 тыс. - корпоративных) в 30 регионах РФ.

В отношении ООО "Скартел", владеющего федеральными частотами LTE в диапазоне 2,5-2,65 ГГц, "МегаФон" ранее уже сообщал, что намерен полностью интегрировать сеть "Скартела" со своими сетями. Это позволит "МегаФону" стать лидером по объему частотного ресурса LTE на российском рынке, а также сократить капитальные затраты, говорили в сотовом операторе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.