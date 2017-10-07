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Практически весь бизнес в России работает без прибыли. И в Приморье тоже
Единственное исключение - добыча полезных ископаемых и их транспортировка за рубеж
Российская экономика продолжает увеличивать свой сырьевой крен: прибыльность любого бизнеса, кроме добычи полезных ископаемых с их последующей транспортировкой за рубеж, стремительно сокращается, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По итогам первого полугодия из всех секторов экономики лишь добывающая промышленность смогла показать существенный скачок прибыли, тогда как все прочие виды деятельности зафиксировали обвал финансовых показателей, следует из данных Росстата.
В добыче нефти и газа за январь-июнь прибыль взлетела на 64,9%, в добыче угля - в 2,4 раза; в целом по добывающему сектору - на 29,2%.
На фоне повышения тарифов и увеличения поставок сырья за рубеж в 1,5 раза больше смогли заработать на грузоперевозках РЖД. Трубопроводные компании увеличили доналоговую прибыль на 10,9%.
Во всех прочих ключевых секторах прибыль уменьшилась. В результате общий сальдированный финансовый результат по экономике, за исключением малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений, за полугодие упал на 10,9% - до 4,965 трлн рублей. Зафиксированный Росстатом обвал стал рекордным с весны 2014 года.
В обрабатывающей промышленности прибыль сократилась на 15,6%, практически каждое третье предприятие получило убыток.
Компаниям оптовой и розничной торговли удалось заработать на 29,1% меньше, чем год назад. Прибыль сельхозпроизводителей сократилась на 13,9%. В строительстве Росстат зафиксировал обвал показателей почти втрое - почти 16 тысяч стройкомпаний, зарегистрированных в РФ, за полугодие заработали всего 17,9 млрд рублей.
Прибыль научных и технических компаний обвалилась почти в 5 раз.
По итогам прошлого года доналоговая прибыль бизнеса выросла на 16,8%, в 2015 году - на 48,6%; каждый раз этот рост обгонял инфляцию, но начиная с весны этого года тенденция изменилась на спад, который, к тому же, ускорятся, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.
В строительстве прибыль тянет вниз общее падение производства, в торговле - слабое восстановление потребительского спроса, а в обрабатывающей промышленности - сокращение гособоронзаказа, объясняет экономист БКС Владимир Тихомиров.
В результате у бизнеса сокращаются ресурсы для инвестиций, в том числе на модернизацию и закупку современного оборудования, а в конечном итоге это скажется и на темпах экономического роста, отмечает Полевой.
За январь-июнь объем инвестиций в РФ, по оценке Росстата, вырос на 4,8%. Это рекордный результат с 2012 года, однако статистику сильно подправляют данные по двум мегапроектам - это Керческий мост и "Сила Сибири", указывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Без них капвложения, вероятно, были бы в минусе.
Половина всех инвестиций - это трубы, добыча и обслуживающий их финансовый сектор, следует из детальных данных Росстата по первому кварталу (данные за второй еще не опубликованы).
В целом по обрабатывающей промышленности инвестиции сократились на 6,7%, в металлургии - на 30%, в производстве металлических изделий - на 24,7%, в секторе автотранспортных средств - на 32,2%.
Рекордный с 2013 года рост российского ВВП, показанный весной (на 3,1% в мае), был временным успехом, говорит Орлова: в оставшиеся месяцы экономика будет замедляться, а концу года темпы роста по сравнению упадут вдвое - до 1,4%.
Приморье поддалось общероссийским тенденциям: по итогам первого полугодия из всех секторов экономики края половина оказалась в минусе.
Так, доходы сельского хозяйства упали на 59% (до 4,08 млрд руб), лесозаготовок — на 38% (до 925 млн руб.). И даже рыбная отрасль, являющейся для Приморья, что для России нефть, в финансовом плане ужалась на 58,7% (до 3,5 млрд руб.). Более-менее нормально себя чувствует транспортировка и хранение, несмотря на 10%-нтное снижение логистическая отрасль получила за первые шесть месяцев текущего года прибыль в размере 16,9 млрд руб. Это самый высокодоходный сегмент реального сектора края.
В глубоком минусе традиционно находятся обрабатывающее производство ( - 955 млн руб.), производство химических средств (- 681 млн руб.), научно-техническая деятельность (- 370 млн) и строительство (- 134 млн руб.). Несколько неожиданно в отрицательной зоне оказалось производство пищевых продуктов (- 355 млн руб.). Но впереди всех (вернее позади) стоит «производство прочих транспортных средств и оборудования» (- 1,7 млрд руб.).
Из положительных моментов — увеличились доходы в производстве лекарств (107%), в области здравоохранения (131%, до 40 млн руб.), деятельности гостиниц и общественного питания в 1,6 раза (до 264 млн руб.), производстве компьютеров в 3 раза (до 167 млн руб.), оптовой и розничной торговле в месте с ремонтом автостранспортных средств и мотоциклов в 2,9 раза (до 3 млрд руб.). Но больше всех выросло «кондиционирование воздуха» - в 12,6 раза, до 1,1 млрд руб.
По данным Приморскстата, общий сальдированный финансовый результат приморской экономики, за исключением малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений, за полугодие упал на 7,7% - до 25,3 млрд руб.
Напомним, что за первые шесть месяцев 2017 г. финансовый результат всей экономики России снизился на 10,9% - до 4,965 трлн руб. Зафиксированный Росстатом обвал стал рекордным с весны 2014 г.
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