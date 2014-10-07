"Трансаэро" пока не планирует поднимать тарифы

Вторая авиакомпания страны обещает быть адекватной

Ранее ряд информагентства сообщил, что авиакомпания "Трансаэро" в рамках зимнего сезона поднимет тарифы на все направления на 10-15%. Ссылка была дана на главного исполнительного директора авиакомпании Александра ПЛЕШАКОВА. Однако, как заявила пресс-служба "Трансаэро", Александр Плешаков не принимал участия в конференции АТОР для туроператоров-партнеров, на которую делалаь ссылка.

"Его цитаты, приводимые в информационных сообщениях, которые прозвучали во время проведения рабочего вебинара для агентов - партнеров авиакомпании по продаже, выдернуты из контекста анализа влияния текущей внешнеэкономической ситуации на рынок авиаперевозок и носят прогнозный характер. Поэтому суть этих цитат отображена некорректно", - говорится в заявлении "Трансаэро".

"Трансаэро" заверяет, что всегда проводила и будет проводить ответственную и взвешенную ценовую политику.

"Об этом свидетельствует расширение маршрутной сети по классу Дисконт и сохранение авиакомпанией продаж перевозок по субсидированным ценам в зимний сезон при отсутствии субсидирования в рамках государственной программы. В адекватности цен "Трансаэро" рыночной ситуации можно будет убедиться и на примере зимнего сезона 2014-2015 годов", - отмечается в заявлении.

Ранее гендиректор "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА заявила, что авиакомпания на данном этапе не нуждается в государственной поддержке.

"Нам она (господдержка) не нужна. Если говорить о госгарантиях, то мы в этом не нуждаемся", - сказала Ольга Плешакова в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Она также добавила добавила, что оценивает ситуацию в отрасли как непростую, но у компании "Трансаэро" все в порядке.

"Трансаэро" - вторая по объему перевозок российская авиакомпания. Основными акционерами являются Александр и Ольга Плешаковы. Флот компании насчитывает 102 самолета, в том числе 20 Boeing-747, 14 Boeing-777, 17 Boeing-767, 46 Boeing-737, три Ту-214, два Ту-204-100С.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток