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Контракты с иностранными компаниями
Как перспективное сотрудничество не превратить в череду роковых ошибок? Часть 1
Большая концентрация участников внешнеэкономической деятельности в нашем регионе давно стала привычной особенностью. Несмотря на продолжительность их работы, среди части представителей бизнеса до сих пор бытует мнение о «светлом образе» иностранных контрагентов. Предельно корректные, честные, клиентоориентированные - все эти особенности многие из нас готовы безоговорочно приписать иностранным компаниям. Насколько подобный образ оправдан сегодня? Есть ли способы распознать степень чистоплотности иностранной компании, прежде чем начать ей доверять?
За комментариями мы обратились к эксперту в области юридического сопровождения участников ВЭД, генеральному директору Юридической компании «ВЭД-ГАРАНТ» Александру РЕЗНИКОВУ:
- Безусловно, тот факт, что компания находится за рубежом, никаким образом не дает подвода в большей или меньшей степени ей доверять. Мошенники есть в любой части мира. Многие из них прекрасно знают свое дело и обладают массой инструментов для того, чтобы втереться в доверие даже к опытному бизнесмену. Вопрос в том, что отечественные компании часто имеют осложнения в работе с легальными, честными контрагентами. В моей практике масса примеров, когда российская сторона проявляла недостаточное внимание, а порой и явно пренебрегала основными вопросами юридических «формальностей». Таким образом создавая условия, когда вместо выгодной сделки приобретаются дополнительные сложности, а порой и крайне серьезные проблемы.
- Юридические «формальности»? Речь идет о контракте?
- Договор - это фундамент здоровых деловых отношений. Он способен обезопасить от большинства спорных вопросов. Не секрет, зачастую российские участники ВЭД к этому документу относятся халатно. Многие из них очень об этом жалеют впоследствии. Но договор - это, скорее, второй шаг на дороге основных мер по формированию безопасности своего бизнеса.
- С чего же тогда начинаем?
- С правового статуса делового партнера и полномочий его представителя на заключение договора. Это первое, что необходимо тщательно проверить. Либо поручить эту работу специалисту. Бывает, что после такой проверки вообще отпадает необходимость тратить время на дальнейшие переговоры. На ранних стадиях заключения сделки необходимо принять меры к получению информации о действительном существовании той или иной компании, наличии у нее зарегистрированных счетов, проверить полномочия лиц, которые непосредственно принимают участие в подписании сделок. В частности, если сотрудник компании выступает от имени и в интересах этой компании, важно проверить его полномочия в доверенности; удостовериться, что доверенность выдана руководителем.
Обязательно запросите у партнера по сделке апостилированные документы о регистрации компании за рубежом.
- Считаются ли корректными подобные запросы? Вызовут ли они понимание у иностранного контрагента?
- Знаете, этот вопрос лежит глубже. Он укрепился в области психологии деловых отношений. Для легального иностранного партнера подобные запросы являются не просто нормой. Это традиционная деловая практика. Если хотите, деловой обычай представителей бизнеса, которые привыкли четко разграничивать доверительные личностные, семейные отношения и деловое взаимодействие. Таким образом, отсутствие подобных запросов вызывает недоумение и даже выглядит подозрительным.
Как ни странно, доверять бумагам, которые не имеют официального подтверждения их законности, весьма распространенная ошибка для представителей отечественного бизнеса. Важно понимать, что при возникновении разногласий с деловым партнером придется самостоятельно запрашивать регистрационные документы от иностранных органов власти и затем проставлять на них апостиль (международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации). Одни только дополнительные затраты на подобную процедуру начинаются от 35 тыс. рублей. А ведь бывают случаи, когда иностранная фирма, наименование и юридический адрес которой однозначно указаны в договоре, на самом деле не существует вовсе.
- Можем ли мы остановиться подробней на этом вопросе?
- Проиллюстрирую примером. В стране, которая по контракту значилась в качестве места ее деятельности, имелось так называемое «почтовое окно» для направления почтовой корреспонденции. Фирма с аналогичным наименованием, реквизиты которой и были указаны в договоре, являлась юридическим лицом другой страны, в которой и находились органы ее управления. То есть де факто компания существует, ведет деловую переписку и постоянно работает. А на основании договора, при возникновении претензий, нет юридического лица, которое бы являлось ответчиком в суде. Не так давно к нам обратился клиент, который успешно проработал с такой компанией в течение нескольких лет, пока не начались проблемы, в результате которых выяснилось, что сотрудничество происходило с фирмой-прикрытием. И тут же разногласия, которые трактовались договором в пользу нашего клиента, привели его к серьезным финансовым сложностям. На самом деле, случаи, когда фирмы (включая довольно крупные) таким образом «подстраховываются», не единичны. В мире деловых отношений часто пользуются предоставляемыми возможностями.
- То есть проверять необходимо. И делать это нужно тщательно. Есть ли альтернатива этим дотошным проверкам будущих деловых партнеров?
- Я довольно часто слышу недовольную фразу «дотошные проверки» из уст наших предпринимателей. И, пожалуй, если вернуться к образу иностранных компаний и особенностям их работы, стоит выделить их (тот самый, дотошный) подход к выбору и проверке контрагента. Большая часть представителей иностранных компаний давно поняли: дотошность - это залог безопасности. Тем не менее альтернатива есть. Можно не менять свое отношение к набору действий, предшествующих подписанию контракта. Не собирать информацию о репутации компании, не получать официальные подтверждающие документы ее реальности, местонахождения, полномочиях представителя. Можно «ускорить процесс», «довериться» и ограничиться информацией на корпоративном сайте или бумажке с фирменным бланком. Можно рискнуть и можно даже выиграть. Это Ваш бизнес. И значит, Ваши правила, Ваши решения… Но и Ваши последствия.
С тем, что доверие - это замечательно, спорить никто не станет. Только вот наивная убежденность, что «иностранным компаниям стоит безоговорочно доверять», превращает деловые отношения в рулетку, где ставкой может оказаться не только процветание Вашей компании, но и ее выживание на рынке.
Константин ВАЛЬТЕР.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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