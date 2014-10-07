"Роснефть" открыла новое месторождение в Карском море

ОАО «НК «Роснефть» успешно завершило бурение самой северной в мире арктической скважины «Университетская-1», по итогам которого обнаружена нефть на лицензионном участке Восточно-Приновоземельском-1 в Карском море. Бурение было проведено в рекордные сроки – за полтора месяца, с абсолютным соблюдением всех технологических и экологических требований.

Глубина моря в точке бурения составляет 81 метр, глубина вертикальной скважины – 2113 метров. Скважина бурилась в условиях открытой воды – на 74 параллели, в 250 километрах от материковой части Российской Федерации.

По итогам поискового бурения получены образцы породы, пробурен пилотный ствол (диаметром 8,5 дюймов до глубины 600 метров), взят горизонтальный керн. Получен значительный объем принципиально новой геологической информации, после обработки которой можно будет окончательно оценить ресурсную базу открытого месторождения. В настоящее время проводится интерпретация геологических данных, разрабатывается модель освоения месторождения. Безопасность и безаварийность работ дальнейшего бурения обеспечены спуском 5-ти колонн.

На торжественной церемонии, посвященной завершению бурения, глава ОАО «НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН заявил: «Могу проинформировать вас об открытии первого нефтегазоконденсатного месторождения в новой Карской морской провинции. Получена первая нефть. Эта прекрасная легкая нефть даже по первичным результатам анализа сопоставима с сортом Siberian Light. Предварительная оценка ресурсной базы только по этой первой открытой нами ловушке 338 млрд кубометров газа и более 100 млн тонн нефти, а это лишь одна из структур на данном месторождении. Это уникальный результат при первом поисковом бурении на шельфе на абсолютно новом месторождении. Это наша общая победа, в ее достижении участвовали наши друзья и партнеры из ExxonMobil, Nord Atlantic Drilling, специалисты Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker, Trendsetter, FMC. И мы хотим назвать это месторождение «Победа».

Проведению работ по геологоразведке предшествовала серия детальных исследований окружающей среды: погоды, состояния льдов, их движения, особенностей животного мира. «Роснефть» на протяжении ряда лет проводит такие исследования в Карском море, море Лаптевых, в Чукотском море. Все данные учитываются для планирования разведки, для проектирования будущих платформ, для определения всей логистики обеспечения шельфовых проектов.

«Роснефть» уже организовала в Арктике десять научно-исследовательских экспедиций. В результате этой работы была полностью восстановлена система метеонаблюдений в Карском море. Особое внимание уделяется биологическим исследованиям, в том числе мониторингу ареала обитания морских млекопитающих и птиц.

Буровая платформа West Alpha перед началом работ в Карском море прошла глубокую модернизацию, в том числе для обеспечения экологической безопасности. Платформа оснащена двумя группами противовыбросовых превенторов и независимым подводным запорным устройством, которые при малейшем возникновении риска могут запечатать скважину. На точке бурения буровая установка удерживается с помощью 8-якорной системы позиционирования. Это обеспечивает повышенную устойчивость платформы. Большая часть платформы находится вне зоны волн, которые не могут помешать ее работе. Установка способна бурить на глубину до 7 км.

Площадь структуры «Университетская» - 1200 квадратных километров при высоте «ловушки» 550 м. Ресурсы этой структуры составляют 1,3 млрд тонн н.э. Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 структур, а экспертная оценка ресурсной базы трех участков составляет 87 млрд баррелей, или 13 млрд тонн н.э. Карская морская нефтеносная провинция, по оценкам экспертов, по объему ресурсов превзойдет такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады и сравнима, со всей текущей ресурсной базой Саудовской Аравии.

Управление информационной политики ОАО «НК «Роснефть».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.