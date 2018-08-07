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Бизнесу готовят новый налог
07 Августа 2018, 17:50 | В России
С 1 января 2019 года российские граждане будут платить новый налог - налог на профессиональный доход. Об этом на встрече с Президентом РФ сообщил глава ФНС Михаил МИШУСТИН.
Новый налог в тестовом режиме будут платить самозанятые граждане с годовым доходом до 10 млн руб. в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Ставка налога составит 3%, если услуги оказывают физлицам, и 6 процентов – если организациям.
Регистрироваться в качестве ИП для уплаты нового налога не придется. Гражданину потребуется только скачать приложение, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог.
Автор: По материалам информагентств
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