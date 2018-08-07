Малый бизнес принесли в жертву

Эксперты не устают удивляться, как еще «младенцы» держатся на плаву, ведь фискальные тиски сжимаются все сильнее

В России доля малых и средних предприятий в настоящее время критически мала. В этом уверены в Институте экономики роста им. Столыпина. Если в Италии, Нидерландах, Норвегии, Израиле и Финляндии доля МСП в валовом внутреннем продукте превышает 60%, то в России она едва перешагивает за 21%.

Между тем малый бизнес создает рабочие места, обеспечивает население доходами, а федеральную казну налоговыми ресурсами, напоминает телеканал «Царьград». Важность сектора МСП в экономике страны отметил и президент России Владимир Путин. Выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства указал, что к 2024 году необходимо увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике России до 40%: «Масштабный резерв экономического роста - это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек».

Неподъемный груз требований

Для того чтобы выполнить задачу, поставленную президентом, предстоит проделать колоссальную работу, говорят специалисты. И в первую очередь - отказаться от контрольно-надзорных тисков, в которых оказался буквально зажат малый и средний бизнес. В нашей стране насчитывается 197 органов контроля и надзора. Они осуществляют 236 функций и следят за 2 миллионами требований.

«Малое предприятие захлебывается. Оно не может все требования прочесть, всё это на себя перенести. Это просто невозможно, - заявила «Царьграду» общественный бизнес-омбудсмен Марина БЛУДЯН. - Им вообще-то работать надо - деньги зарабатывать и генерить национальный продукт России: прибыль, налоги, рабочие места. Это наша задача, предпринимателей. И малых предпринимателей в том числе. В большей степени даже».

Предприниматели, занятые в малом и среднем бизнесе, просто не в силах выполнить все требования надзорных органов. Если в Великобритании действует 18 норм, которые должны соблюдать кафе и рестораны, то в России их более 6 тысяч. Причём многие из этих условий кроме как абсурдными назвать нельзя.

«Я реально защищала человека, кафе которого оштрафовали за то, что у него зимой не было противомоскитной сетки, - рассказала госпожа Блудян. - Это реальная жизнь. Это не смешно».

Реальная жизнь малого и среднего предпринимательства – практически полное отсутствие длинных и дешевых заёмных ресурсов. Кредиты МСП предоставляются неохотно и, как правило, под проценты выше уровня рентабельности.

«Активное инвестирование начинается, когда ставки меньше 7%. Тогда начинается не только развитие предприятия, но и инвестирование в будущее развитие, приобретение нового оборудования, новых технологий и т.д., - указал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. - А если учесть то, что у нас 94% - это бизнес не малый, который мы считаем малым, а он микробизнес, где до 15 человек, то это, конечно, очень сложно».

Бизнес-аутсайдер

В нашей стране на сегодняшний день только 18% граждан трудятся в секторе МСП. Для сравнения: в Италии это число вплотную приблизилось к 80%. Далее следуют Португалия, Испания и даже Турция.

Россия же довольствуется ролью бизнес-аутсайдера, несмотря на громкие рапорты о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Председатель комитета ТПП России по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр возмущается: «Рапортуют наверх о каких-то триллионных поддержках малого бизнеса. Я уже не раз высказывался, я хочу увидеть тех предпринимателей, которые сидят на этих золотых унитазах и едят эти золотые батоны на триллионы рублей. На сегодняшний день малому бизнесу финансирование просто недоступно».

Между тем, эксперты Института им. Столыпина уверены, что без увеличения доли МСП в валовом внутреннем продукте невозможно выполнить задачу президента по росту экономики темпами не ниже среднемировых. Малому бизнесу в этом вопросе отводится не просто большая, а фундаментальная роль.

«Единая Россия» предлагает ужесточить штрафы для МСП

Между тем, штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить еще больше. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тыс. рублей. Такую инициативу подготовила группа депутатов-единороссов во главе с Владимиром Афонским, пишут «Известия». Предложение уже поддержали в Минюсте и в думской фракции ЕР, при этом парламентарии рекомендовали коллегам всё же подумать о возможном снижении размера взыскания. Эксперты отмечают, что кнут без пряника работать не будет - необходимо создать условия, стимулирующие добровольный переход предпринимателей «на светлую сторону».

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили члены фракции «Единой России» Владимир Афонский, Виктор ДЗЮБА, Николай ПЕТРУНИН и Наталия ПИЛЮС. Они предлагают повысить существующие штрафы за ведение бизнеса без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве юрлица - например, в форме ООО. Сейчас за это полагается взыскание от 500 рублей до 2 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.1). Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а в случае повторного и последующего выявления нарушения - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

По мнению депутатов, при действующих сегодня штрафах «теневик» заплатит меньше, чем зарегистрированный предприниматель, даже если его будут привлекать к ответственности каждый месяц. Однако для легализации бизнеса требуются всё же не репрессивные меры, а создание условий для добровольного перехода предпринимателей «на светлую сторону», считают эксперты. Например, отдельный учет самозанятого населения с упрощенным порядком отчетности и пониженными платежами в бюджет или увеличение размера годового дохода, при котором предприниматель обязан платить дополнительные взносы в обязательные фонды.

Штрафы принесут желаемый результат только в случае разработки механизма идентификации самозанятых граждан, считает член Ассоциации юристов России, адвокат Екатерина МЕЛЬНИК. Пока же велика вероятность введения необоснованных санкций для тех, кто иногда подрабатывает, но предпринимательской деятельности не ведет. Такое встречается довольно часто, подчеркнула она.

Для борьбы с теневым бизнесом нужно не ужесточать санкции, а создавать стимулы для развития, согласен председатель подкомитета по экономической безопасности ТПП РФ Валентин ИГНАТЬЕВ. По его словам, вести бизнес сегодня непросто, а нововведение лишь даст дополнительный кнут проверяющим.

Жалобщиков предлагают урезонить

Росаккредитация предложила установить особенности идентификации граждан, которые пишут претензии. Инициативу ведомства Минэкономразвития включило в качестве рекомендации в доклад в правительство. Также в Росаккредитации предложили сузить способы, которыми можно направлять жалобы. Такие требования к письменным обращениям могут быть установлены в параметрах отдельных видов контроля и надзора, а также в законе о защите прав юридических лиц при осуществлении проверок.

В пресс-службе Росаккредитации «Известиям» сообщили, что проверки по анонимным жалобам во многих сферах контроля, хоть и не во всех, неприемлемы.

- Разработка правил для идентификации заявителя и определения, затрагивает ли вопрос непосредственно его интересы, позволит прекратить проверки по анонимным жалобам, - отметили в ведомстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.