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Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
Угроза жестко карать предприятия за увольнение лиц «в возрасте», вызвала обратную реакцию
Почти треть российских фирм готова принимать на работу предпенсионеров только при условии их высокой квалификации, узнали в Институте Адизеса. А Минтруд тем временем предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников до пенсии, пишет российский «Форбс».
С пенсионной реформой слишком долго тянули, в первую очередь из-за «общественной токсичности» вопроса как такового. Но «отступать некуда» — изменения назрели.
Через реформу решается в первую очередь задача по снижению трансферов из бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР). Необходимо это, во-первых, в условиях убыли населения (порядка 100 000–150 000 в год, на долгосрочном горизонте этот показатель выше, а за счет миграции эта убыль не компенсируется), а во-вторых, на фоне уменьшения соотношения работающего населения к числу пенсионеров (в 1930-е годы это соотношение составляло 8 к 1, сейчас работающих примерно в 2 раза меньше). Кроме того, по данным Росстата, соотношение пенсии к зарплатам на минимуме с 2010 года (около 32% относительно пиковых 35–36% в 2011–2012 годах). То есть их повышать тоже нужно.
Логика властей в этом смысле понятна, но эксперты и общество все равно задаются вопросом: неужели нет иных вариантов, кроме повышения возраста выхода на пенсию? И когда хоть кто-то скажет об адекватном стимулировании бизнеса? Как сделать так, чтобы работодатели были заинтересованы брать на работу немолодых людей?
Наказывать тюрьмой
Кажется очевидным: пенсионная реформа должна бы увеличить объем экономически активного населения, что является важным макроэкономическим фактором. Но сработает ли эта идея? Для этого освобожденные трудовые ресурсы в лице «новых» пенсионеров должны быть заняты в экономике. И мы все, конечно, ждали, что будут задействованы государственные механизмы защиты таких предпенсионеров. Но введение уголовной ответственности компаний за увольнение сотрудников до пенсии (такую меру предложил Минтруд, а затем через неделю опроверг саму новость) сможет ли сработать в качестве стимула?
Вряд ли. Первая же мысль, которая тут приходит в голову: «от греха подальше» лиц за 50 лет не будут брать на работу в принципе, потому что «как бы чего не вышло». Для работодателя это, по сути, «кот в мешке»: работник неизвестно как себя проявит, а у работодателя перед ним одни обязанности, гипотетическая карательная угроза и крайне мало прав.
Было бы здорово, если бы власти вместо этого рассматривали поощрительные механизмы стимулирования предпринимателей. Например, за счет снижения ставки страховых взносов для работников старшего поколения. То есть бюджет и так получит причитающиеся средства за счет НДФЛ такого работника, а государство уже сэкономит на их пенсии (их же теперь не станут платить 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам). Предприниматель (он же работодатель) был бы мотивирован держать таких сотрудников, брать их на работу. Сейчас же, напомню, сохранены ставки страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. А ведь ранее говорили об их «компенсирующем снижении»!
В своем интервью Владимиру Познеру министр финансов Антон Силуанов также говорил о необходимости защиты трудовых прав людей старшего возраста и напоминал, что за рубежом отношения работодателей и предпенсионеров регулируют достаточно жесткие законы. Однако ссылки на европейский опыт, может быть, здесь и правомерны, но все не так однозначно. Так, у 65-летних россиян (средний европейский возраст пенсионеров) нет, например, ни немецкой медицины, ни норвежской или финской экологии или мягкого французского климата, ни соотносимой по цене и качеству итальянской еды. Другими словами, сложно сравнивать, когда так сильно отличается качество жизни.
Под шум аплодисментов
Пока вопросы о том, «куда же трудоустроиться после 50» и как старшему поколению не страшиться безработицы, могут просто повиснуть в воздухе. О возрастной профессиональной дискриминации сказано достаточно много. И конечно, есть масса примеров, когда немолодых граждан переводят с полной ставки на половину или меньше. То есть, даже сохранив работу, есть риск снижения заработка. В худшем же случае, если реформа не будет сопровождаться увеличением рабочих мест, бывшие пенсионеры вместо пенсий придут к государству за пособиями по безработице.
Ну и не будем забывать, что под шум и аплодисменты недавнего чемпионата мира по футболу прозвучала не только инициатива о повышении возраста выхода на пенсию. Из последних новостей: повышается НДС с 18% до 20%, повышение НДПИ, повышены акцизы на алкоголь и табак, тарифы ЖКХ, цена ОСАГО, на уровне 10–15% зафиксирован скачок цен на бензин. На этом фоне кажется уже «мелочью» рост платы за загранпаспорт и получение водительского удостоверения в примерно в 1,5 раза. Все это заставляет задуматься о том, что вскоре нас может ждать постепенное ухудшение как качества и уровня жизни (что можно зафиксировать четкими метриками), так и не измеряемое, но от того не менее серьезное нарастание уровня неудовлетворенности и неуверенности в своем будущем у людей старшего возраста.
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