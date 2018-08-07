www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Страхование
Распечатать

Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров

07 Августа 2018, 10:56 | В России

Угроза жестко карать предприятия за увольнение лиц «в возрасте», вызвала обратную реакцию

Почти треть российских фирм готова принимать на работу предпенсионеров только при условии их высокой квалификации, узнали в Институте Адизеса. А Минтруд тем временем предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников до пенсии, пишет российский «Форбс».

С пенсионной реформой слишком долго тянули, в первую очередь из-за «общественной токсичности» вопроса как такового. Но «отступать некуда» — изменения назрели.

Через реформу решается в первую очередь задача по снижению трансферов из бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР). Необходимо это, во-первых, в условиях убыли населения (порядка 100 000–150 000 в год, на долгосрочном горизонте этот показатель выше, а за счет миграции эта убыль не компенсируется), а во-вторых, на фоне уменьшения соотношения работающего населения к числу пенсионеров (в 1930-е годы это соотношение составляло 8 к 1, сейчас работающих примерно в 2 раза меньше). Кроме того, по данным Росстата, соотношение пенсии к зарплатам на минимуме с 2010 года (около 32% относительно пиковых 35–36% в 2011–2012 годах). То есть их повышать тоже нужно.

Логика властей в этом смысле понятна, но эксперты и общество все равно задаются вопросом: неужели нет иных вариантов, кроме повышения возраста выхода на пенсию? И когда хоть кто-то скажет об адекватном стимулировании бизнеса? Как сделать так, чтобы работодатели были заинтересованы брать на работу немолодых людей?

Наказывать тюрьмой

Кажется очевидным: пенсионная реформа должна бы увеличить объем экономически активного населения, что является важным макроэкономическим фактором. Но сработает ли эта идея? Для этого освобожденные трудовые ресурсы в лице «новых» пенсионеров должны быть заняты в экономике. И мы все, конечно, ждали, что будут задействованы государственные механизмы защиты таких предпенсионеров. Но введение уголовной ответственности компаний за увольнение сотрудников до пенсии (такую меру предложил Минтруд, а затем через неделю опроверг саму новость) сможет ли сработать в качестве стимула?

Вряд ли. Первая же мысль, которая тут приходит в голову: «от греха подальше» лиц за 50 лет не будут брать на работу в принципе, потому что «как бы чего не вышло». Для работодателя это, по сути, «кот в мешке»: работник неизвестно как себя проявит, а у работодателя перед ним одни обязанности, гипотетическая карательная угроза и крайне мало прав.

Было бы здорово, если бы власти вместо этого рассматривали поощрительные механизмы стимулирования предпринимателей. Например, за счет снижения ставки страховых взносов для работников старшего поколения. То есть бюджет и так получит причитающиеся средства за счет НДФЛ такого работника, а государство уже сэкономит на их пенсии (их же теперь не станут платить 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам). Предприниматель (он же работодатель) был бы мотивирован держать таких сотрудников, брать их на работу. Сейчас же, напомню, сохранены ставки страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. А ведь ранее говорили об их «компенсирующем снижении»!

В своем интервью Владимиру Познеру министр финансов Антон Силуанов также говорил о необходимости защиты трудовых прав людей старшего возраста и напоминал, что за рубежом отношения работодателей и предпенсионеров регулируют достаточно жесткие законы. Однако ссылки на европейский опыт, может быть, здесь и правомерны, но все не так однозначно. Так, у 65-летних россиян (средний европейский возраст пенсионеров) нет, например, ни немецкой медицины, ни норвежской или финской экологии или мягкого французского климата, ни соотносимой по цене и качеству итальянской еды. Другими словами, сложно сравнивать, когда так сильно отличается качество жизни.

Под шум аплодисментов

Пока вопросы о том, «куда же трудоустроиться после 50» и как старшему поколению не страшиться безработицы, могут просто повиснуть в воздухе. О возрастной профессиональной дискриминации сказано достаточно много. И конечно, есть масса примеров, когда немолодых граждан переводят с полной ставки на половину или меньше. То есть, даже сохранив работу, есть риск снижения заработка. В худшем же случае, если реформа не будет сопровождаться увеличением рабочих мест, бывшие пенсионеры вместо пенсий придут к государству за пособиями по безработице.

Ну и не будем забывать, что под шум и аплодисменты недавнего чемпионата мира по футболу прозвучала не только инициатива о повышении возраста выхода на пенсию. Из последних новостей: повышается НДС с 18% до 20%, повышение НДПИ, повышены акцизы на алкоголь и табак, тарифы ЖКХ, цена ОСАГО, на уровне 10–15% зафиксирован скачок цен на бензин. На этом фоне кажется уже «мелочью» рост платы за загранпаспорт и получение водительского удостоверения в примерно в 1,5 раза. Все это заставляет задуматься о том, что вскоре нас может ждать постепенное ухудшение как качества и уровня жизни (что можно зафиксировать четкими метриками), так и не измеряемое, но от того не менее серьезное нарастание уровня неудовлетворенности и неуверенности в своем будущем у людей старшего возраста.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: стаж  пенсионный фонд  госдума  женщина  дожитие  правительство  65  возраст  реформа  срок  ПФР  мужчина  средний возраст  баллы  медведев  63  пенсия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru