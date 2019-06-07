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На форуме в Питере России предрекли новую перестройку

07 Июня 2019, 18:31 | В России

Фамилия нового Горбачева не называлась

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает РБК.

«Люди постарше — а таких много в этом зале, с седой головой — помнят, наверное, что в начале 80-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась перестройка — то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», — заявил Шохин.

Для того чтобы реализовать национальные проекты, России нужны высокие темпы экономического роста. «Так что мы уже вплотную подошли к тому, чтобы говорить о том, что условием достижения высоких темпов являются реальные реформы», — считает глава РСПП.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Шохин  санкт-петербург  горбачев  перестройка  РСПП  ПМЭФ  Путин 



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